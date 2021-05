La actriz está disfrutando su faceta como madre de un bebé, pero a la vez tiene que lidiar con las consecuencias de tener a una adolescente en casa. Paula Echevarría menciona a su expareja, David Bustamante, para bromear sobre lo que les espera.

A pocos días de que llegue el verano, Paula Echevarría está disfrutando al máximo su faceta de madre de un bebé. El pequeño cumplió hace apenas unos días su primer mes de vida y tanto la actriz como su pareja, Miguel Torres, están rebosantes de felicidad. Daniella, que ya es casi una adolescente, está viviendo una etapa increíble, ejerciendo de hermana mayor. Aunque vive a caballo entre la casa de su padre, David Bustamante, y su madre, la joven aprovecha mucho el tiempo en casa de la segunda.

Pasa la mayor parte del tiempo con su hermanito, con el que ha creado un vínculo muy especial. Estos días ha podido estar en casa de su madre, momento que Paula ha aprovechado para desvelar que ya está notando las consecuencias de que su hija está a punto de entrar en la adolescencia.

De hecho, la actriz desde siempre ha llamado a su hija Daniella, pero este apodo ya no convence tanto a su hija: «Mi princesa 💞 (Aunque ya casi no me deja que la llame así…) #EsUnBombon #MamiYDani #AdolescenciaIsComing #CreoQueEllaEstaPreparada

#ElPadreYYoNo 😅», bromea junto a una imagen de su hija en la piscina de su casa.

Paula ya nota las consecuencias de tener una adolescente en casa

David Bustamante también está notando lo que es tener una niña en preadolescencia en casa. De hecho, el cantante no ha dudado en contestar a la publicación de Paula confirmando que les espera mucho trabajo como padres: «@pau_eche demasiado rápido!😅🙈❤️🔟», escribe David haciendo saber a la actriz que el tiempo ha pasado muy rápido y que su hija ya está hecha toda una mujer.

Su hija Daniella está siendo un gran apoyo para Paula, ya que pasa gran parte del tiempo con ella para ayudarla con el niño. La actriz no puede estar más enamorada de sus hijos y se le cae la baba cada vez que los ve juntos: «Y entonces el corazón se duplica… Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor… me di cuenta de que vaya si había sitio para más… ♥️», escribía hace unos días.

Daniella está siendo un gran apoyo para su madre