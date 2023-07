Paula Echevarría y Miguel Torres: un romántico día de campo en imágenes

A unos 48 kilómetros de Madrid se encuentra, Navarrevisca, el municipio de Ávila que Paula Echevarría y Miguel Torres visitan para un día de campo en pleno verano. Tras unos días en Asturias regresaron a Madrid y pudieron escapar del calor de la capital junto a muchos más amigos. Aceptaron la invitación del doctor Ángel Martín, uno de los "doctores de las estrellas" para que se pasaran por su pueblo. Allí disfrutaron de un día de confidencias y también de románticos momentos. Así lo reflejan en las instantáneas que compartían con sus seguidores junto a un álbum de fotos con los mejores recuerdos, que puedes comprobar a continuación.

"¡Día de campo, amigos y comida rica!", escribía Paula Echevarría junto a los detalles de su look para la ocasión. La influencer eligió un vestido largo de IQ Collection y junto a unas sandalias de Mango que acapararon todos los comentarios de su publicación. Miguel Torres, por su parte, resaltó lo ideal que era este destino tan escondido para una jornada de reflexión como en la que se encontraban. "Verano sin para en Navarrevisca no es verano. El doctor y su familia sin ofrecernos los productos de su huerta y hacernos vivir las costumbres del pueblo tampoco lo serían", reconocía. Al final no encontraba mejor plan que "amigos, productos de la tierra, buena temperatura y conversaciones" para una tarde de fin de semana como la que vivió junto a su pareja.

El álbum de fotos de Paula Echevarría y Miguel Torres en Asturias

Si hay un lugar al que nunca falta Paula Echevarría es Candás. La localidad asturiana de la costa la vio crecer y no deja atrás toda la familia y amigos que siempre esperan allí. Junto a Miguel Torres puso rumbo unos días hasta allí y disfrutó de la desconexión que tanto buscaba. "Candás es casa, es familia, es amigos de toda la vida, es recuerdos por donde quiera que paso, unos ya vividos y otros que se van creando a cada momento", escribió entonces. También contó con Miki, su hijo pequeño, y Daniella, la más mayor, por lo que fue un viaje en familia en toda regla. Pudo mostrarles de primera mano la importancia de sus raíces y de mantener los pies en la tierra volviendo al lugar donde siempre pudo ser feliz, a las aguas del cantábrico.

1 de 6 La pareja disfruta del campo y la comida más natural En su visita a Navarrevisca, Paula Echevarría y Miguel Torres disfrutaron de una comida ideal en plena naturaleza. 2 de 6 Un posado muy amoroso en medio de las montañas La influencer comparte una de esas románticas instantáneas junto a su chico siempre que puede, como en esta visita a Ávila. 3 de 6 Paula Echevarría se divierte en Navarrevisca En uno de esos momentos de exploración, el rostro de 'Got Talent' se fotografió así de divertida junto a una de las típicas tumbas antropomorfas de la zona. 4 de 6 Miguel Torres quiso explorar el entorno del Valle del Alberche El entorno de Navarrevisca cuenta con piedras de grandes dimensiones como esta que el ex futbolista quiso investigar más de cerca. 5 de 6 La pareja derrocha amor y complicidad Paula Echevarría y Miguel Torres siempre comparten tiempo en pareja y muestran a sus seguidores lo unidos que están. 6 de 6 Comida casera y de campo, un regalo para los sentidos En su visita a una zona de campo, su amigo les invitó a degustar las hortalizas que recoge de su propia huerta. La pareja pudo catar platos tan tradicionales pero de gran gusto como estas judías verdes o tomates al natural.