Paula Echevarría está de enhorabuena. Se ha convertido en la protagonista de una campaña para una firma de muebles gracias a la cual ha redecorado su casa de Asturias. Por este motivo, la actriz ha mostrado orgullosa cómo ha quedado su vivienda tras renovar por completo los enseres, los objetos de decoración y otros detalles.

«¡Qué ganas de volver a Asturias y poder disfrutar de mi casita! No me puede gustar más el resultado!», ha escrito en su cuenta de Instagram. En ella agradece a la empresa que ha patrocinado la renovación de su vivienda «por hacer de mi casa un hogar lleno de luz». Lo cierto es que las instantáneas no dejan lugar a dudas. La casa de la actriz ha quedado preciosa. Y, en efecto, los espacios son -además de modernos y acogedores- un verdadero derroche de luz.

Paula vive a las afueras de Madrid, pero se escapa a Asturias siempre que puede

Paula Echevarría vive en una impresionante vivienda unifamiliar situada en la localidad madrileña de Villafranca del Castillo. Se trata de un hogar que construyó a capricho tras su divorcio con David Bustamante y cuyos rincones suele mostrar en las redes sociales. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con su segunda vivienda, una casita a la que le encanta escaparse siempre que puede y que está ubicada en Asturias, su tierra natal.

Uno de los espacios con más encanto de su casa del Norte es su dormitorio. Una estancia decorada con muebles actuales y colores suaves, como el beige, el gris y el rosa. Paula nunca ha ocultado que le encanta la decoración. Y en cuestión de estilos, ella prefiere la sencillez y la pureza de líneas. También evita la ostentación. Porque si algo le gusta es la comodidad y la funcionalidad. Esto explica, por ejemplo, que en la habitación de su pequeño Miguel Jr, el hijo que tiene con su pareja, haya pocos muebles y una mecedora en la que poder darle el pecho.

De su casita en Asturias llama la atención su predilección por el blanco, por los materiales naturales como el algodón, la rafia o el mimbre (tienes varios muebles de ratán). Con su buen gusto es capaz de mezclar piezas demostrando su buen gusto y su acierto a la hora de crear ambientes.

Hasta la fecha, la intérprete no ha desvelado aún en qué punto exacto de Asturias se encuentra su casita. Todo indica que este seguirá siendo su secreto mejor guardado. Porque nada como tener un lugar en el que refugiarse del mundanal ruido, alejada de las miradas indiscretas y los focos con los que convive prácticamente a diario.