Sabemos cuánto dinero tiene en el banco Paula Echevarría

4 Juana Acosta se “moja” menos

La siguiente ha sido Juana Acosta, que no ha querido entrar tanto en detalles: “Yo lo único que te puedo decir es que este año me he comprado una casa, me la he reformado y me ha caído una de Hacienda. Ahí te lo dejo”. No ha querido entrar en el precio de lo que le ha costado la casa, pero sí la reforma: unos 80.000 euros. David Broncano le ha dicho que unos dos millones de euros aproximadamente.