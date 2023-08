Paula Echevarría y David Bustamante están de celebración. Eso sí, por separado. Ninguno de los dos ha querido pasar por alto el día en el que su vida cambió para siempre. Fue un 17 de agosto de 2008 cuando venía al mundo la hija que ambos tienen en común: Daniella. La pequeña, que ya no lo es tanto, está de cumpleaños, el número 15. El exmatrimonio ha dedicado unas emotivas palabras a la niña, cada uno en sus respectivas redes sociales. Un doble festejo para Paula que recientemente celebraba su 46 cumpleaños muy bien rodeada.

Paula Echevarría, más unida a su hija que nunca

En el caso de la asturiana, ha compartido una bonita imagen en su Instagram, donde tiene 3,6 millones de seguidores. En ella, se ve a madre e hija, muy sonrientes y cómplices, mirando a la cámara sin dejar de abrazarse. La orgullosa mamá no ha desperdiciado la ocasión para mandarle unas palabras llenas de cariño a su primogénita. Recordemos que Paula tiene otro niño, Miguel Jr. fruto de su relación con Miguel Torres.

"15 años tiene mi amor", comenzaba el mensaje, en referencia a la mítica canción del Dúo Dinámico. "Fuerte, divertida, decidida, cariñosa, peLeona, generosa, valiente. Con una personalidad arrolladora y muy especial. Mi LEONA! No me cabe en el pecho todo lo que te quiero hija! Te digo lo mismo hoy que te digo cada día. Disfruta como si no hubiera un mañana, siempre con cabeza y corazón! Estoy muy orgullosa de ti!", remataba la también modelo. Acompañaba el texto con varios 'hashtags' en los que se podía leer: #MamiYDani #MiVida

Bustamante elige la misma exacta frase...

Curiosamente, su expareja ha coincidido con el inicio de su felicitación con la que homenajeaba a Daniella. Mucho más escueto en palabras, David Bustamante ha publicado una preciosa fotografía en la que, ambos, posaban con el mismo gesto. Con "morritos", que se dice coloquialmente. "15, años tiene mi amor… Feliz Cumpleaños princesa mía!! Orgulloso de ti! Te amo con todo mi corazón!!!", le escribía el pletórico papá. Al igual que Paula, sumaba a su mensaje un hashtag muy emotivo: #AmorDePapi

Los padres de Daniella se conocieron en 2005 en un evento en la isla de Lanzarote. Fue un flechazo en toda regla. De hecho, se casaron apenas nueve meses de ese primer encuentro. La actriz y el cántabro se dieron el 'sí, quiero' en la Basílica de Covadonga, en el Principado de Asturias, de donde es natal Paula. En 2017, tras más de 10 años juntos, ponían fin a su relación que formalizaban legalmente un año después. Un delicado divorcio para ambos que les enfrentó por la custodia de su hija.

Tanto Paula Echevarría como David han rehecho sus vidas tras ese duro golpe y actualmente mantienen una buena relación por el bien de la persona que todavía les une: Daniella.