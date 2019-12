En todos los trabajos surgen amistades, pero también desavenencias que marcan las relaciones con los compañeros. Paula Echevarría no oculta esta realidad y confiesa ahora que ha terminado ‘Velvet’, en la fiesta de despedida, cómo se lleva con sus compañeros en el set de rodaje. La actriz no tiene reparos en reconocer que no todos los actores con los que trabaja codo con codo forman parte de su núcleo de amistades: “No todos somos una piña, tienes tus amigos íntimos”, comienza a decir la ex de David Bustamante.

Paula Echevarría ha mostrado en infinidad de ocasiones quiénes le han robado su corazón de entre sus compañeros de ‘Velvet’. Se cita con un selecto grupo de amigas para almorzar y compartir risas, compartiéndolo siempre en sus redes sociales para que todos sean testigos de su buen rollito más allá de las cámaras. ¿Hay también malos rollo entre bambalinas? Vea el vídeo en el que Paula Echevarría habla sobre el tema: