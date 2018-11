Paula Echevarría comparte su último logro en su mejor fin de semana

Paula Echevarría está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Cuando se encuentra rodando una nueva película, ‘Si yo fuera rico’, la actriz ha podido disfrutar de un merecido fin de semana de relax y desconexión junto a sus amigos y su hija Daniella. Ha sido un puente de lo más aprovechado.

Lo que ha llamado mucho la atención es que estos días no se ha reencontrado con su pareja, Miguel Torres. En todas las publicaciones que ha hecho a través de su Instagram -donde ha estado muy activa estos días-, está rodeada de amigos, pero en ninguna de ellas aparece el futbolista, cuyos compromisos profesionales podrían haberle obligado a no poder viajar a Madrid.

Un puente con una gran ausencia: la de su pareja, Miguel Torres

Este domingo se atrevía a compartir numerosos Instagram Stories junto a su única hija, aunque normalmente la mantiene en un discreto segundo plano. Las dos se iban a dar un paseo por el parque, aprovechando el buen tiempo, y desde allí, compartían con sentido del humor los ratitos que habían pasado.

Un domingo al sol junto a su hija Daniella Ratitos junto a su hija En las inmediaciones del domicilio que compartió junto a su exmarido, David Bustamante

Pues bien, entre tantas publicaciones, Paula Echevarría no ha olvidado compartir con sus seguidores uno de sus últimos logros, del que está súper orgullosa. Y es que lleva dos meses sin fumar, lo que se traduce en 900 cigarrillos no fumados y 207 euros ahorrados. La actriz cuenta con una aplicación de móvil que le va anunciando sus logros, y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores.

“Dos meses libre”

El dejar de fumar ha sido una decisión drástica que ha tomado la actriz española. Y es que tal y como dijo en una de sus últimas apariciones: “He dejado de fumar porque ya me tocaba y todo el mundo que fume le animo a que lo deje, que es un vicio malísimo”, desvela, animando a todos a que den el paso.

Además, ha aprovechado que deja de fumar para continuar con una vida saludable, con una alimentación equilibrada y deporte. De hecho, este mismo sábado incluía en su rutina hacer deporte con una divertida imagen: “Los sábados por la tarde también se entrena???”, se preguntaba.

¿Cuándo volveremos a ver a Paula y a Miguel Torres juntos en las redes sociales?