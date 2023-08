Paula Echevarría celebra su cumpleaños en Starlite

La actriz no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar por todos lo alto su 46 vuelta al sol en compañía de sus seres queridos.

No cabe duda de que uno de los destinos favoritos de los famosos en verano es Marbella. A finales de cada mes de junio, la ciudad malagueña acoge el Starlite Occident, un festival que cuenta con la presencia de alguna de los rostros más conocidos del panorama musical internacional. Dada la magnitud del evento, hay quienes aprovechan para celebrar sus cumpleaños en sus instalaciones, como es el caso de Paula Echevarría.

La influencer no ha querido dejar paso la oportunidad de festejar su 46 vuelta al sol en Starlite y en compañía de amigos y familia. Miguel Torres, su hija Daniela, Poty Castillo, Ana Antic, Ingrid Asensio y Fernando Sanz fueron algunas de las personas que no quisieron perderse una cita tan importante para Paula Echevarría. Una velada que citó con un concierto en el Auditorio y una posterior after party en el espacio Sessions de la mano de los mejores DJs a nivel mundial, como por ejemplo Detlef y Raúl Pacheco.

Ambos hicieron a todos los invitados bailar al ritmo del techno, cada uno a su manera. Pero si algo está claro, es que en las imágenes del cumpleaños puede apreciarse que se trató de uno de los días más felices de la vida de la de Candás. Es por ello que, ataviada con un minivestido entallado y de tirantes con detalle de flores en el pecho, la ex de David Bustamante posó con todos y cada uno de sus allegados mientras exprimía cada momento de esta inolvidable noche del lunes en Starlite.

La imagen de la gran noche de Paula Echevarría

Como no podía ser de otra manera, la intérprete no quiso dejar pasar la oportunidad de inmortalizar el vínculo que la une tanto a su hija como a su compañero de vida. Mientras ambos se besan y sujetan una bengala, la hija de Echevarría les mira con mucho cariño. Un gesto que ha quedado plasmado para el recuerdo de todos ellos y con el que queda demostrado que la joven también mantiene una muy buena relación amistosa con el novio de su progenitora.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Paula Echevarría se deja ver en Starlite durante esta temporada. Ya a través de sus redes sociales ha dejado constancia en otros momentos de que uno de sus planes estivales favoritos es el de desplazarse hasta Marbella para acudir a este festival. Es por ello que no resulta extraño que par ella ya sea una tradición en toda regla el hecho de celebrar allí su cumpleaños.