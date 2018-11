En EXCLUSIVA, Paula Echevarría: “La vida sentimental de David Bustamante no me importa”

En SEMANA, Paula Echevarría ofrece sus primeras declaraciones sobre la relación de David Bustamante y Ares Teixidó: "La vida sentimental de David no me importa". Prefiere no entrar en polémicas y dejar que su exmarido lidie él solo con sus problemas sentimentales