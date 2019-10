Paula Echevarría está imparable. La actriz, que ya tiene fecha para despedirse por todo lo alto de su papel en las galerías Velvet, acudió anoche a la gran fiesta organizada por su centro de belleza de cabecera. Allí Paula desveló cuáles son sus tratamientos favoritos y además explicó el motivo por el que últimamente pasa tantas horas en el gimnasio.

«Estoy haciendo mucho deporte… y ¡falta que me hace!», comenzó entre risas la exmujer de David Bustamante. «Siempre lo he hecho, nunca he dejado de hacer deporte, siempre me he cuidado bastante, lo que pasa que ahora estoy un poquito más en ello porque… ya os lo he dicho, he cogido peso… es que tengo un cocinero estupendo en casa».

Así, Paula volvía a afrontar con humor los kilos que ha ganado durante uno de los veranos más románticos de su vida, en el que no se ha separado de Miguel Torres. Ese aumento de peso ha sido la causa de que, en las últimas semanas, los rumores de embarazo hayan rodeado a la protagonista de ‘Ola de crímenes’, que no ha dudado en desmentirlos contando la verdad: ha engordado, nada más.

Radiante y disfrutando del amor de su pareja y de su hija, la intérprete está activa como nunca en redes sociales, donde comparte lo que come, lo que hace, sus looks o sus nuevas adquisiciones.