Paula Echevarría es la reina de las redes sociales con una cuenta en Instagram de más de dos millones y medio de seguidores. Un perfil que utiliza para mostrar cada uno de sus modelitos diarios, las firmas con las que colabora prestando su imagen y alguna que otra píldora de su vida privada, siempre que estas se relacionan con eventos publicitarios. Ahora bien, sabiendo el poder que ejerce en esta plataforma, la actriz también se ha sumado en alguna ocasión a cuestiones sociales para ayudar a personas que lo necesitan.

Sin embargo, esta vez no ha sido así, quizá porque no haya podido leer el mensaje que una madre desesperada al no encontrar a su hija le ha dejado como comentario en una de sus últimas publicaciones en Instagram. La madre de Alenka Yumara, una niña de 15 años desaparecida desde el pasado 27 de julio, quiso aprovechar el tirón mediático de la actriz para utilizarlo como altavoz para encontrar a su hija.