Paula Echevarría no puede estar más feliz de la casa que se construyó en Madrid después de separarse de David Bustamante. Allí vive con su pareja, Miguel Torres, y sus hijos, Daniella y el pequeño Miguel. A pesar de que no lleva muchos años instalada en esta vivienda, la actriz no ha dudado en dar un cambio a una de las habitaciones. Ha querido dar un giro al que fuera cuarto de juegos de su hijo pequeño y lo ha convertido en cuarto de invitados, aunque también lo mantiene como cuarto de juegos. La reforma ha costado unos días de reformas, pero una vez terminado, el resultado ha gustado mucho a Paula.

Tanto es así que no ha dudado en enseñar cómo ha quedado la estancia. También ha explicado qué le ha llevado a tomar la decisión de darle un cambio radical a este espacio: "Os pongo un poco en situación... Cuando me mudé a esta casa Miki no existía, así que una de las habitaciones era de invitados y otra la hicimos cuarto de estar pero con sofá cama por si alguna vez la necesitábamos también como habitación... Cuando Miki llegó, la habitación de invitados se convirtió en suya y el cuarto de estar se quedó como única opción para cuando venía alguien a casa... pero claro, en un sofá cama, al menos como el que yo tenía, pasar una noche vale pero cuando por ejemplo venían mis padres y estaban una temporada era insufrible", empieza diciendo.

Un espacio compartido: cuarto de invitados y cuarto de juegos

Ahora su hijo es más mayor y asegura que necesita más espacio para jugar: "Al final esa habitación/cuarto de juegos se quedó en que no era ni una cosa ni la otra y era incómodo para todos... Así que llamé a mi amiga Susana. Le expliqué cuál era la situación y que era lo que necesitaba... Una habitación de juegos con sitio suficiente para almacenar y que no esté siempre desordenado todo, con partes que sean atractivas para un niño poder jugar y con espacio para él, pero que además se pudiera convertir en un abrir y cerrar de ojos en una habitación con una cama cómoda y estable, con sus mesillas de noche y todo lo necesario... Y esta maravilla es el resultado! No puedo estar más feliz!", ha continuado.

"El mueble no sólo tiene una pizarra que a Miki le encanta y muchísimo sitio para almacenaje, es que se convierte en una cama de 150cm maravillosa y si os fijáis en las fotos, las mesillas de noche son baúles de almacenaje que salen y entran dependiendo de la necesidad... Además el mueble de debajo de la tele tiene cajoneras para poder guardar juguetes de tamaño grande así no tiene que tenerlos fuera comiéndole espacio... La mesa y las sillas son provisionales porque las que tanto Susana como yo queríamos no habían llegado pero os las enseñaré cuando lleguen (serán 4 sillitas) y estas son ideales, pero ocupan mucho para poner 4... Y la alfombra que visualmente se ve como una alfombra de lana es plástico! A prueba de casi todo! Si, estoy feliz!!!! 😃", ha terminado explicando.

La actriz ha dado todos los detalles de cómo ha quedado la habitación. Un cuarto que combina dos cuartos en uno: una zona en la que dormirán sus invitados y un cuarto de juegos para su pequeño Miki. Ha elegido los tonos pasteles, aunque el color principal ha sido el mostaza. Los muebles blancos contrastan con los muebles blancos. No te pierdas el giro de decoración que le ha dado la actriz a esta habitación de casa. ¡Espectacular!