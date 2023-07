Paula Echevarría abre el álbum de fotos de sus vacaciones en Asturias

No hay verano sin que Paula Echevarría regrese a su querida Asturias. Acompañada por su pareja, Miguel Torres, la actriz ha vuelto a la bella localidad costera que la vio crecer: Candás. Reencuentros con amigos, comidas en familia, jornadas de playa y buena gastronomía, así se resume de manera breve este tiempo de descanso y desconexión total. Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos del álbum de fotos de estas vacaciones.

"Candás es casa, es familia, es amigos de toda la vida, es recuerdos por donde quiera que paso, unos ya vividos y otros que se van creando a cada momento", afirmaba muy feliz. La 'influencer' está disfrutando de esta estancia junto a sus dos hijos, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante -de quien se separó en 2017-, y Miki, de su actual relación con el exfutbolista Miguel Torres. El pequeño de la familia, de 2 años, es un auténtico apasionado de la playa. Su orgullosa mamá no dudaba en mostrar cómo el niño se pegaba el primer chapuzón de la temporada en aguas del Cantábrico, también cómo se afanaba en hacer castillos sobre la arena. "Tener pueblo mola. Fdo. Miki", añadía en redes la asturiana.

Paula Echevarría: un verano de reencuentros

Afincada en Madrid, siempre que puede regresa a sus orígenes, más en la época estival cuando la intérprete no falta a su cita con Candás. Allí vive sus padres, también sus amigas de la infancia. Así que volver implica reencontrarse con esas personas que juegan un papel esencial en su vida. No han faltado las comidas en familia, los paseos del benjamín de la familia con los abuelos y hasta una boda sorpresa en clave informal. No hay duda que este verano deja estampas inolvidables en el álbum de fotos de Paula Echevarría.

Miguel Torres también ha compartido cómo había vivido estos días en la tierra de su chica. Él ha querido publicar un vídeo a modo de resumen donde el gran protagonista ha sido su hijo quien ha disfrutado al máximo de esta estancia en el norte. "¡Quien tenga pueblo que lo disfrute y quien no lo tenga también! ¡Hasta pronto Asturias! ¿Y mis vacaciones para cuando.. 😅🤪?", bromeaba. La respuesta de Paula Echevarría no se hacía esperar quien indicaba que adoraba ver a su hijo Miki "recorrer" toda su infancia.

1 de 6 Comida en familia 2 de 6 La mejor gastronomía 3 de 6 Días de playa 4 de 6 Un verano inolvidable para Miki 5 de 6 Los orgullosos abuelos 6 de 6 La 'influencer' junto a sus amigas de la infancia