Patricia Rite ('MyHyV') da el último parte de salud sobre la evolución de su enfermedad

Hace unas semanas, Patricia Rite compartía con todos una mala noticia: su enfermedad había empeorada. La que fuera participantes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lleva cuatro años tratándose de un cáncer de piel metastásico y ha estado de nuevo ingresada en el hospital. Sin embargo, en esta ocasión, ha regresado a su casa antes de lo previsto y ha dado el último parte sobre su estado de salud.

A través de su cuenta de TikTok, donde es muy popular, Patricia Rite ha explicado que aunque estaba previsto que le dieran el alta la semana que viene, esta ha llegado antes puesto que los valores de su analítica habían subido. "Veían una tontería que me quedara el fin de semana en el hospital", comenta. La influencer explica que está muy cansada y sufre fuerte dolores de espalda que le impiden dormir y le obligan a hacerlo sentada.

No obstante, el dolor de los riñones ha ido a menos y entiende que "por esa parte bien", aunque aún tiene "mucha fatiga, mucho dolor de estómago por los corticoides". Patricia Rite ha explicado también que tiene la barriga inflamada: "Intenté ponerme un pantalón, pero es imposible. Mi barriga está... de yo tener una XS está en tamaño L... no os podéis hacer una idea". Por otro lado, la que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se sincera y reconoce que se encuentra muy floja y le cuesta "hacer todo una barbaridad". "Me voy a ir esforzando en hacer más cosillas, pero ahora me veo flojísima", admite.

Fue hace cuatro años cuando comunicó que le habían diagnosticado un cáncer de piel metastásico. Después de que un TAC no saliera como esperaba, la influencer se ha centrado en disfrutar de todos los días como si fuera el último: "Nadie puede estar seguro de una permanencia en este mundo así que he decidido disfrutar de todos los días como hacía antes sin pensar en el mañana".

Deseando comenzar el nuevo tratamiento

A principios del mes de marzo, Patricia Rite publicaba un vídeo en el que aparecía desconsolada puesto que era consciente de que cada vez quedaban menos tratamientos. No obstante, mira esperanzada el futuro y ha explicado que le van a hacer varias pruebas "para poder comenzar ya con el tratamiento que no sabéis la de ganas que tengo de poder ir avanzando". "El martes estuvimos en sevilla y de momento la opción de ensayo la vamos a dejar para más adelante y vamos a probar con inmunoterapia (una diferente a la que ya me pusieron antes) y vamos a ir viendo que tal va la cosa. Estoy un poco cansada y frustrada de que por más que intento avanzar, no puedo", llegó a reflexionar. Patricia Rita participó en el programa presentado por Emma García en 2015 y fue pretendienta de Luka Ablático. En su presentación, la joven explicó que era de Huelva, pero se había mudado a Madrid para estudiar un máster.