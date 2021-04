Después de tres semanas aislada por contagiarse por coronavirus, Patricia Pardo ha vuelto a trabajar y ha contado cómo ha pasado la enfermedad.

Patricia Pardo ha reaparecido este miércoles en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ después de haber dado positivo en coronavirus y enlazar esto con la posterior cuarentena por el posterior positivo de sus hijas. La periodista fue la causante de que Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat tuvieran que abandonar a toda prisa el plató del programa para guardar una cuarentena por precaución.

Ahora, tres semanas después, Patricia Pardo ha vuelto al plató de su programa y ha contado cómo se encuentra y cómo ha vivido estos días de encierro en casa: «Habéis sido muy respetuosos por no decir qué me ocurría, pero no me hubiera importado lo más mínimo que tú lo contaras, porque era bastante evidente debido a que tú ese día faltaste», comienza explicando Patricia.

«La gente me escribía… no quise comentar mucho en redes sociales. Pero bueno, he superado el Covid y el problema extra que he tenido es que después de ese positivo y de mi primera semana de confinamiento, mi familia dio positivo y tuve que hacer una segunda cuarentena por mis hijas, que han sido asintomáticas», ha continuado diciendo.

Después de varios días de confinamiento, toda la familia daba negativo por fin: «Finalmente este lunes nos hicieron la PCR a toda la familia y hemos dado negativo», confiesa feliz. Aún así, Patricia Pardo ha querido desvelar que ella ha tenido síntomas y de que lo pasó bastante mal: «Yo lo pasé mal… a ver, muy mal. No estuve ni ingresada ni he estado en una UCI, lo pasé mal, pero en casa, aislada. Los tres o cuatro primeros días fueron complicados. Estuve todo el rato mirándome con el pulsómetro para ver la saturación. No fue todo fenomenal los primeros días, pero no había porqué alarmar.

Ana Rosa tuvo que hacerse una prueba por ser contacto estrecho

Ana Rosa ha preferido durante estas semanas no desvelar el motivo de la ausencia de Patricia Pardo por respeto a su privacidad. Ahora que la periodista ya está de vuelta en el trabajo y que ha contado ella misma lo ocurrido, la presentadora ha contado qué ocurrió para que ella y Joaquín Prat tuvieran que ausentarse a toda prisa.

«Nos comunicaron en directo que Patricia parece que iba a dar positivo. Me hice una prueba de antígenos, respetando el protocolo de esta cadena. Aún así, para más seguridad, como Patricia está aquí sentada y yo aquí, y hablamos sin mascarilla, me tuve que ir de cuarentena. Me parece algo razonable. Gracias a Dios yo no lo tuve, pero te hemos echado mucho de menos», dice Ana Rosa.

Desde Mediaset emitieron un comunicado anunciando que tanto Ana Rosa Quintana como Joaquín Prat se visto obligados a ponerse en cuarentena tras haber mantenido contacto estrecho con un positivo en coronavirus. «Siguiendo el protocolo de prevención Covid de Mediaset España, @anarosaq y @PratSandberg comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso positivo y serán sustituidos por @anaterradillos y @MonicaSLaliena en @elprogramadear y @cuatroaldia respectivamente». Tal y como aseguraron desde el grupo, ambos presentadores tendrían que guardar cuarentena en casa por el contacto estrecho con un positivo, aunque hasta ahora se desconocía de quién se trataba. Ahora se sabe que era Patricia Pardo.