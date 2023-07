Patricia Pardo se vuelca con Isabel Díaz Ayuso ante la pérdida de su bebé

Más allá de la próxima paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén, Isabel Díaz Ayuso ha acaparado todas las miradas. A lo largo de esta misma mañana se ha dado a conocer que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha perdido el bebé que esperaba junto a Alberto González. Un duro revés que ha tenido lugar cuando la política estaba embarazada de 8 semanas y al que han reaccionado algunos rostros conocidos como el de Patricia Pardo en El Programa de Ana Rosa.

Como no podía ser de otra manera, el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco ha sacado a relucir el asunto que gira en torno a la del Partido Popular. Un tema al que ha reaccionado tanto Joaquín Prat como su compañera, los cuales han dado paso a una redactora que ha informado a la audiencia sobre la última hora: "Isabel Díaz Ayuso ha perdido al bebé que esperaba a las ocho semanas de gestación, ayer 11 de julio fue operada de forma quirúrgica y por eso no acudió a ese homenaje que se realizó a Miguel Ángel Blanco", comenzaba explicando, indicando además que está previsto que "Ayuso retome su agenda mañana".

Patricia Pardo y Joaquín Prat se vuelcan con Isabel Díaz Ayuso

Ante la gravedad de la noticia, Joaquín Prat ha tomado la palabra para compadecer a Díaz Ayuso: "Lamentamos mucho que se haya malobrado ese embarazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid... No se ha podido llegar a un buen término después de ocho semanas de gestación", puntualizaba. Unos minutos más tarde, el maestro de ceremonias dejaba entrever que, de no ser por su alto puesto al frente de la Comunidad de Madrid, no habría tenido que hacerse público este dato: "Por circunstancias personales de la vida de uno, debido al cargo que ostenta... Ha provocado que sea el propio gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid el que comunique esta circunstancia personal de la presidenta que le impide seguir con su agenda".

Por su parte, Patricia Pardo ha cogido el testigo a su compañero para hablar largo y tendido sobre el caso de Isabel, posicionándose en su lugar: "Qué terrorífico esto, que tenga que ser así, lo entiendo perfectamente, pero qué duro tener que contar algo tan íntimo", señalaba. Una forma de demostrar que comprende a la perfección a Díaz Ayuso, habiéndose visto esta obligada a revelar un dato de su vida privada a consecuencia de su popularidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y es que, la presidenta ya había hecho saltar las alarmas a raíz de su ausencia en el acto que tuvo lugar el pasado martes, 11 de julio, habiéndose despejado ya la incógnita sobre ella.