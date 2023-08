Patricia Pardo reaparece tras anunciar su boda y su embarazo antes de las vacaciones

Patricia Pardo está disfrutando mucho sus vacaciones de verano, las más especiales de los últimos años. Unos días de relax que está exprimiendo al máximo, ya que se encuentra embarazada de su primer hijo junto a Christian Gálvez. Antes de irse de vacaciones, la presentadora de televisión dio dos bombazos. Uno de ellos, la celebración de su primer aniversario de boda, algo que nadie sabía, y el otro, su embarazo.

Dieron la noticia a sabiendas de que se iban de vacaciones, porque eso les iba a permitir no estar en sus respectivos puestos de trabajo tras dar el bombazo. De hecho, durante estas semanas de relax y desconexión, la pareja se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano. No han compartido nada en sus redes sociales. Pero Patricia Pardo ha hecho una excepción y ha aceptado la invitación del podcast de 'Palabras al microscopio', de Alfredo Corell, inmunólogo, y Rafa Rodrigo, periodista, donde se habla de ciencia y comunicación.

Una reaparición que hace en plenas vacaciones

En este espacio se sientan invitados de todo tipo y ahora le ha tocado el turno a Patricia Pardo, donde ha confesado cuál es su profesión frustrada. "¿Qué hago? ¿Me quedo en Santiago estudiando Medicina? Al final opté por venirme a Madrid y llevo aquí ya... voy a hacer 22 años. Figúrate", ha declarado para sorpresa de todos, ya que estudió Periodismo.

Aunque no eligió esa carrera, Patricia Pardo asegura que muchas veces piensa que se debería de haber quedado en Santiago, lo que le habría privado seguramente de conocer a su actual pareja: "Pero sí que es verdad que tuve ese planteamiento. Y hay veces que lo pienso. 'Es tendría que haber estudiado medicina y quedarme en Santiago'".

Y se atreve a ir más allá y se decanta por la especialidad: "Era muy jovencita, no tengo ni idea. Pero en aquel momento me atraía mucho la cirugía, ahora igual ya no", ha confesado. Sin embargo, decidió venirse a Madrid y en la capital lleva ya 22 años. Ahora está a punto de recibir la llegada de su tercer hijo, el primero fruto de su relación con Christian Gálvez.

La noticia de su embarazo cogió a muchos de sorpresa

"Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", escribían emocionados el día que compartieron la foto anterior. La pareja compartía unas imágenes en las que podemos verles luciendo sus alianzas de casados y también presumiendo de la incipiente barriguita de embarazada de la presentadora. "La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió", admitían.