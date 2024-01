Patricia Pardo hace pública la foto más dulce de Christian Gálvez y su hijo Luca

¡Patricia Pardo y Christian Gálvez están de celebración! Este lunes, 22 de enero, su hijo en común cumple su primer mes de vida. Fue el pasado 22 de diciembre cuando la presentadora dio a luz a su pequeño para poner así el broche de oro a su historia de amor con el que fuera maestro de ceremonias de ‘Pasapalabra’. Una buena nueva que el matrimonio ha celebrado a través de Instagram, donde la gallega ha compartido una tierna imagen que no ha pasado desapercibida para sus 130 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez ( @galvezchristian)

En la instantánea en cuestión puede verse a Christian Gálvez mirando al pequeño Luca con mucho amor: “Un mes derritiéndome con vuestras miradas. Os amo”, ha escrito Patricia Pardo en el pie de la foto. Unas palabras que dejan entrever que su romance va viento en popa y que la llegada al mundo de su hijo tan solo ha hecho que ambos permanezcan más unidos que nunca.

Como no podía ser de otra manera, el de Móstoles tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a su hijo dentro del universo 2.0. El presentador ha compartido un tierno collage con el que saca a relucir su álbum de fotos más íntimo con el bebé y su esposa: “Un mes. Los amores de mi vida. Bendita vuestra luz. Os amo”, ha indicado en su post. Su testimonio demuestra que Christian está viviendo una de las etapas más felices de su vida en compañía de su familia tras haber puesto punto final a su matrimonio con Almudena Cid.

Muchos han sido los rostros conocidos que han querido desear todo lo mejor a la pareja en esta nueva etapa. Toñi Moreno, Antonio Rossi, Pepe del Real o Rosa Benito han comentado las publicaciones de Gálvez y Pardo, visiblemente contentos por todo lo que está por venir en sus vidas de la mano del pequeño Luca.

El giro de 180 grados en la vida de Christian Gálvez

No hay duda de que el nacimiento de este bebé ha supuesto un antes y un después para el matrimonio. Pese a haber vivido once años de matrimonio con Almudena Cid, Christian no había llegado a experimentar en primera persona lo que es la paternidad. Sin embargo, unas semanas después de su separación, el presentador de ’25 palabras’ volvía a dar una oportunidad al amor de la mano de Patricia Pardo. Con ella ha formado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, y prueba de ello es el avance de su matrimonio a pasos agigantados.

Era el pasado 29 de julio cuando ambos tomaban la palabra en redes sociales para anunciar una noticia que pillaba a todos sus fans por sorpresa. Y es que, hacía un año que se habían dado el “sí, quiero” en una boda secreta, y en ese preciso instante, también revelaban que Patricia estaba embarazada. Dos datos impactantes que avalan que entre ellos hubo una muy buena sintonía desde el primer momento, la cual avanza viento en popa.