Patricia Pardo presume de embarazo y la respuesta de Christian Gálvez no tiene desperdicio

Patricia Pardo vive un momento más que dulce. En términos profesionales, continúa siendo una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional, al frente del espacio de sucesos de 'Vamos a ver', de Telecinco. En lo personal, no puede disimular su felicidad. Está embarazada de su tercer hijo y primero junto a su marido Christian Gálvez, con quien se casó por sorpresa en julio de 2022. Una boda secreta que desvelaron un año después en medio de la polémica por los rumores sobre una posible infidelidad de ambos respecto a sus anteriores parejas. La periodista ya no esconde su embarazo y ha presumido de él de rojo pasión. Su chico ha aprovechado el momentazo para mandarle un 'recadito'.

Patricia Pardo, "a punto de caramelo" para dar la bienvenida a su tercer hijo

No puede disimular su felicidad ni aunque quiera. "Sin ánimo de herir las sensibilidades de nadie. Pero es que no hay nada más bonito que el milagro de la vida y tener un bebé dentro", confesaba recientemente Patricia Pardo. Lo hacía en pleno directo, dejando entrever el momento tan especial que vive. A la presentadora de Mediaset se le ilumina la cara cada vez que se refiere al bebé que espera junto a Christian Gálvez. La gallega está ya en el último trimestre de gestación, como ella misma confirmaba: "Estoy de siete meses y medio". Ella y su marido esperan un niño, el primero para ambos. Patricia ya tiene dos, pero ambas niñas, Aurora y Sofía.

Echando mano de sus redes sociales, uno de los rostros más visibles de 'Vamos a ver' ha compartido una imagen de ella presumiendo de tripita. Luciendo un ceñido vestido rojo que le quedaba como un guante, la guapísima mamá ha sorprendido a todos sus seguidores que no han dudado en llenar su muro de halagos. La publicación suma ya cerca de 10 mil 'Me gusta'. "A puntito de caramelo", escribía ella junto a la fotografía. Patricia no ha querido abandonar su puesto de trabajo en todos estos meses. Su objetivo es mantenerse al frente del espacio que presenta hasta que de a luz y se coja la baja de maternidad para cuidar del recién nacido. "Bueno, cómo estás ya. Preciosa", le ha comentado su excompañero Maxim Huertas. "Ay, qué bonita estás", le escribía su compañera de cadena Laila Jiménez, presentadora de los informativos.

A Christian Gálvez se le cae la baba con su mujer: "¡Ay, madre!"

Christian Gálvez no ha dudado en 'personarse' por el Instagram de su mujer y dejarle un comentario a su mujer. Entre los múltiples comentarios que ha recibido Patricia Pardo, el de padre de su futuro hijo ha destacado por encima de todos "Ay madre! Nunca mejor dicho! Tú eres caramelo, bombón y un montón de cosas más. Qué camino más bonito estamos recorriendo juntos!", le ha escrito, evidenciando la admiración y orgullo que siente hacia ella

Sobre cómo van a llamar a su bebé, la presentadora de 'Vamos a ver' reconoció hace pocas semanas que ella y Christian barajan varios nombres, pero que aún no tienen definido cuál será el elegido. "Tenemos varias opciones, pero hasta que no le veamos la carita no nos vamos a decidir por uno u otro", sentenciaba en ese momento sin dejar de acariciarse con ternura la más que visible barriguita.