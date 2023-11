Patricia Pardo atraviesa una etapa de lo más dulce. En términos profesionales, continúa siendo una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional, al frente del espacio de sucesos de 'Vamos a ver', de Telecinco. En lo personal, no puede disimular su felicidad. Está embarazada de su tercer hijo y primero junto a su marido Christian Gálvez, con quien se casó por sorpresa en julio de 2022. Una boda secreta que desvelaron un año después en medio de la polémica por los rumores sobre una posible infidelidad de ambos respecto a sus anteriores parejas. Ahora la periodista se ha pronunciado sobre qué tienen planeado para el nombre del futuro miembro de la familia.

Patricia Pardo encara su tercer trimestre de embarazo: "Estoy de siete meses y medio"

"Sin ánimo de herir las sensibilidades de nadie, pero es que no hay nada más bonito que el milagro de la vida y tener un bebé dentro", ha confesado este viernes en el formato de Mediaset que codirige junto a Joaquín Prat. A Patricia Pardo se le ilumina la cara cada vez que se refiere al bebé que espera junto a su marido, al tiempo que no puede dejar de tocarse la tripita. La gallega está ya en el último trimestre de gestación, como ella misma ha confirmado: "Estoy de siete meses y medio". Ella y Christian Gálvez esperan un niño, el primero para ambos. Patricia ya tiene dos, pero ambas niñas, Aurora y Sofía.

Las niñas son fruto de su anterior matrimonio con el policía Francisco Márquez, con el que firmó los papeles de divorcio hace tres años. "Yo estaba divorciada desde el 2020. No me separé, como han dicho, en el verano del 2021. Quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que se inventan las cosas hacen mucho daño", explicó recientemente sobre el inicio de su romance con el que fuera presentador de 'Pasapalabra'. Con estas contundentes palabras, Patricia quiso dar carpetazo a quienes insinúan que tanto ella como su ahora marido comenzaron su inesperada relación cuando todavía estaban inmersos en sus anteriores matrimonios.

La presentadora desvela qué han pensado ella y Christian de cara al nombre de su bebé

La pareja se dio el 'sí, quiero' hace dos años, unos meses después de que se conociera la noticia de que Christian Gálvez había puesto punto final a su matrimonio de una década con Almudena Cid. La cercanía de las fechas hizo estallar las especulaciones, algo que Patricio Pardo ha desmentido tajante por activa y por pasiva, a pesar de que no es muy dada a airear nada relativo a su privacidad. Menos sobre su relación con el presentador. "Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo", dijo sobre su marido al tiempo que desvelaba cuando sí y cuando no se habían conocido.

Sobre cómo van a llamar a su bebé, la presentadora de 'Vamos a ver' ha reconocido ahora que ella y Christian barajan varios nombres. "Tenemos varias opciones, pero hasta que no le veamos la carita no nos vamos a decidir por uno u otro", ha sentenciado sin dejar de sonreír y acariciarse la más que visible barriguita. El futuro padre también está entusiasmado. Y enamoradísimo. "Te admiro desde que te conocí. Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos", le dedicaba Gálvez a su chica en septiembre en una extensa carta de amor con motivo de su 40 cumpleaños.

La noticia de la boda secreta entre Patricia Pardo y Christian Gálvez, sumado a su próxima paternidad, pilló a Almudena Cid por sorpresa. La exgimnasta olímpica se sinceraba como nunca en el programa de Joaquín Sánchez, 'Joaquín, el novato'. Con sus más y sus menos, agradecía no haber sido madre con su expareja. "De la que me he librado", indicaba tajante. Una dura reflexión con la que incidía en lo que complicado que había sido para ella superar su ruptura con el presentador, además de digerir la nueva situación sentimental de su exmarido. "Ha sido un año en el que no esperaba sentirme como me he sentido. Pensaba que ya había pasado por todo, pero no", sentenciaba entre lágrimas.