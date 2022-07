Patricia Pardo ya ha iniciado sus vacaciones. Tras muchos meses de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ y con una gran responsabilidad junto a Ana Terradillos y Joaquín Prat, la presentadora se toma unas semanas de descanso para recargar pilas. El viernes 1 de julio se despidió de la audiencia, agradeciendo a todos sus compañeros que hubieran arrimado el hombro y no hubieran bajado el listón, algo que también hizo en sus redes sociales. La gallega ha utilizado una foto con su compañera de batallas, Ana, con la que se fotografió en la fiesta que organizó la productora del programa. Una cita en la que su jefa, Ana Rosa Quintana, acaparó todas las miradas al posar con su nuevo look. Ahora es ella, Patricia Pardo, la que está en el centro de atención por pasarse utilizando Photoshop retocando sus dientes y es que no solo ha blanqueado sus piezas dentales, también la piel cercana a la boda.

Este detalle no ha pasado desapercibido, ni siquiera para sus seguidores. «El filtro de los dientes…no te hacía falta», dice uno de ellos. «¿Qué te pasa en la boca que la tienes blanca?», dice otro. Y no es para menos, pues Patricia tiene una preciosa sonrisa que no necesita ni cambios ni modificaciones. La misma imagen compartida por su compañera Terradillos, que también se siente muy agradecida por la acogida que el espacio de televisión en el que los tres han llevado el peso ha tenido tras la marcha de Ana Rosa. «Ha sido un honor. Gracias infinitas por estar al otro lado. ¡Seguimos con vosotros en ‘El programa del verano'», dice Patricia. Un post que ha comentado su novio, Christian Gálvez, quien se siente muy orgulloso de los logros profesionales de su novia.

La periodista es muy activa en sus redes sociales, donde no solo comparte lo que sucede en plató, también entre bambalinas o donde muestra algunos de sus looks. Lo que quizás no esperaba era que esta foto que cuenta con más de 3000 ‘me gusta’, haría tanto ruido en el universo 2.0 por un detalle como este. Patricia Pardo no necesita en absoluto cambiar nada de su cuerpo o su rostro, ya que goza de una gran belleza. Son varios los que le recuerdan que debe aceptarse o no utilizar filtros o retoques para transformar su físico, tal y como demuestra su última publicación. De momento, ella ha preferido no entrar en polémicas y no ha respondido a ninguno de ellos.

Otras famosas que utilizan Photoshop

Otros rostros conocidos como Carla Barber, Rosalía o Sara Carbonero también han sido cazadas remodelando sus figuras o alisando su piel. En SEMANA te hemos mostrado a Carla, que, según sus followers reaparecía irreconocible en su cuenta de Instagram, Carbonero adelgazando sus piernas y Rosalía de igual manera que la periodista.