Patricia Pardo atraviesa una dulce etapa a nivel personal. La periodista espera su tercer hijo, el primero junto a su marido, Christian Gálvez, con quien se casó por sorpresa en julio de 2022. Una boda secreta que desvelaron un año después. Ahora la presentadora se ha pronunciado por vez primera sobre aquel "sí, quiero" que dejó a muchos boquiabiertos.

La gallega confesaba durante una entrevista con 'Pronto' que decidieron de mutuo acuerdo sellar su amor a través de una boda secreta. "Somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad", indicaba. También aclaraba algunos detalles importantes sobre cuándo se separó de su primer marido, Francisco Márquez, y subrayaba que las fechas que se han publicado no son las correctas. "Yo estaba divorciada desde el 2020. No me separé, como han dicho, en el verano del 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que se inventan las cosas hacen mucho daño". Solo tiene palabras de elogio hacia su compañero de vida. "Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo". Será el primer bebé para el presentador y ya han confirmado que se trata de un niño. Mientras que será el tercer hijo para Patricia Pardo, tiene dos niñas, Aurora y Sofía, de su primer matrimonio.

Patricia Pardo desea trabajar hasta el final

En los dos anteriores embarazos, la periodista estuvo trabajando hasta la recta final y así desea hacerlo en esta ocasión. "Seguiré hasta el final del embarazo. Mira, en los dos anteriores, los de mis niñas, estuve al pie del cañón hasta el último momento y ahora, si me lo puedo permitir, estaré presentando hasta el final". Además, manifestaba su ilusión por esta nueva temporada en televisión repleta de cambios. "Todo va air muy bien. Nosotros lo damos todo para que así sea".

La gallega sopló 40 años el pasado 5 de septiembre. Una fecha destacada en la que recibió una gran sorpresa por parte de su marido. El presentador organizó una fiesta ambientada en Galicia en la no faltaron las gaitas y las meigas. Ella agradeció el gesto con unas bonitas palabras que compartió en redes: "Te amo @galvezchristian por tu manera de querer, sentir y vivir. Por contagiarme tu entusiasmo inagotable y por hacer de cada día una sorpresa mejor que la del día anterior".

1 de 5 Patricia Pardo espera su tercer hijo 2 de 5 Quiere seguir trabajando hasta el final del embarazo 3 de 5 La periodista está muy enamorada de Christian Gálvez 4 de 5 "Christian está entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo", afirmaba 5 de 5 La pareja se casó en julio de 2022