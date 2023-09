Patricia Pardo suele mostrarse discreta en todo lo relativo a su vida personal. Pero cuando se dicen cosas sobre ella o sobre su relación con Christian Gálvez, no teme pronunciarse. Es lo que ha hecho esta semana, al aclarar algunos puntos relativos de cómo conoció su actual pareja, con el que espera su primer hijo en común. Se ha comentado que quizás ambos se conocían estando aún con sus respectivas parejas, pero la periodista ha negado estas informaciones "que hacen mucho daño" de manera tajante.

"Yo estaba divorciada desde el 2020", ha dicho. "No me separé, como han dicho, en el verano del 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que se inventan las cosas hacen mucho daño". Antes de iniciar su romance con el que fuera conductor de 'Pasapalabra', Patricia estuvo casada con el policía Francisco Márquez, padre de sus hijas Aurora y Sofía. A la presentadora no le ha temblado la voz al hablar de Christian Gálve, al que pone por las nubes: "Me ilusiona ver cómo vive esta experiencia tan nueva para él. Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo". Con sus declaraciones ha ido al detalle: se enamoraron estando sin pareja los dos.

"Somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad", dice Patricia Pardo

Cuando se le pregunta por qué decidieron celebrar su boda en secreto, la gallega ha respondido. "Porque así lo decidimos. Somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad". Sus palabras en la revista 'Pronto' echan por tierra las habladurías. Ambos comunicadores anunciaron que se habían casado en secreto a finales de julio. Entonces desvelaron que se habían dado el 'sí, quiero' un año antes, en verano de 2022, tan solo unos meses después de que se conociera la noticia de la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid.

En sus dos anteriores embarazos, la periodista estuvo trabajando hasta el final y en esta ocasión piensa hacer exactamente lo mismo. "Seguiré hasta el final del embarazo. Mira, en los dos anteriores, los de mis niñas, estuve al pie del cañón hasta el último momento y ahora, si me lo puedo permitir, estaré presentando hasta el final". De su tercer embarazo, asegura que "todo va air muy bien. Nosotros lo damos todo para que así sea". El bebé que viene en camino "es un niño muy deseado, tanto por mi pareja, como por mí. Es un reto maravilloso para los dos".