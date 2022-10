Patricia Donoso ha vuelto a la carga. Tras desvelar todos los detalles sobre su relación con José Ortega Cano, la jurista ha lanzado dos auténticas bombas que, sin duda, darán mucho que hablar. Según ha contado en ‘Sálvame‘, además de haber tenido un affaire con el ex de Rocío Jurado ha tenido historias románticas con otros dos hombres muy conocidos. Se trata del cantante italiano Al Bano y de Mario Picazo, que durante años fue el encargado de dar el parte meterológico en los Informativos de Telecinco.

Patricia Donoso asegura que vive a caballo entre distintos países del mundo, como Miami o Suiza. Desde que aterrizó en España para pisar el plató en el ‘Deluxe‘, parece dispuesta a seguir revelando nuevos episodios sobre su vida… y la de otros famosos. La joven de origen colombiano ha revelado detalles sobre sus encuentros con Picazo, con el que, según su relato, habría salido durante cuatro meses: «Llegamos a quedar para comer en centros comerciales, en restaurantes».

Pero de quien más cosas ha contado ha sido del que fuera marido de Romina Power. Sostiene que estuvieron juntos bastante tiempo, lo suficiente como para conocerlo bien: «Duró los tres años que viví en Italia». La primera vez que se vieron, según su testimonio, fue en un hotel en Milán: «Nos presentó un amigo. A mí me gustaba desde hacía muchísimo tiempo… desde que era pobre y vivía en Sevilla».

Del cantante asegura que «es romántico» y «un caballero tradicional en todos los aspectos» y guarda un recuerdo maravilloso de él. Y es que, tal y como ha narrado en ‘Sálvame’, le «cantaba al oído» antes de sus momentos de intimidad y acudían juntos a todo tipo de eventos: «Estuvimos en un partido de fútbol». Incluso ha revelado que con su segunda esposa habría tenido varias «idas y venidas».

Donoso ha contado que sus citas con Albano se produjeron en un momento en el que ella estaba «jugando a tres bandas» con varios hombres. Finalmente, ella conoció a su actual marido y dejaron de verse: «Me subí a un avión, conocí a mi marido y me casé por mi marido». Un marido, por cierto, que estaba presente en el plató de ‘Sálvame’ mientras ella hacías estas sorprendentes declaraciones: «Mi marido sabe que yo muero y mato por él».

Otra de las revelaciones que ha ofrecido Patricia Donoso en televisión tienen que ver con Gloria Camila Ortega. Esta se había puesto en contacto con ella recientemente para interesarse por su relación con su padre. «Había llegado a Miami y me preguntó lo que estaba pasando. Fue muy educada. Una niña correctísima. Me dijo que tenía el abogado al lado y estaba escuchando todo. Yo le dije que me daba igual. Se le acabó la batería y me dijo que luego me llamaba. No le interesaba la relación del padre, solo lo que estaba pasando», ha contado en televisión.