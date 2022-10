En tan solo unos días, Patricia Donoso ha copado muchos titulares todos referentes a su amistad con José Ortega Cano. La abogada se ha sentado en el ‘Deluxe’ para someterse al polígrafo y tratar en profundidad el asunto. Nuevamente ha afirmado que mantuvo una relación íntima con el torero cuando Ana María Aldón estaba embarazada. Además, no ha dudado en llamar «mamarracho» al diestro.

«Yo vi a un mamarracho y no a un señor». Una contundente declaración que Patricia Donoso ha hecho a consecuencia de la última entrevista de Ortega Cano en ‘El programa de Ana Rosa’ donde fue muy sonada esta declaración dirigiéndose a su mujer: «Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!». La abogada ha llegado a trasladarle esta opinión a él. «Teníamos mucha confianza para decirle esas cosas. Él me dijo que tenía la razón. Se justificó diciendo que venía de un viaje». A partir de aquello le aconsejó que se apartase del foco mediático.

Patricia Donoso habla de Gloria Camila

La abogada ha negado haber mantenido relaciones sexuales plenas con Ortega Cano, pero ha dicho que en una ocasión le besó de forma apasionada. También ha confesado que la hija de Ortega Cano se puso en contacto con ella recientemente para interesarse por su relación con su padre. «Había llegado a Miami y me preguntó lo que estaba pasando. Fue muy educada. Una niña correctísima. Me dijo que tenía el abogado al lado y estaba escuchando todo. Yo le dije que me daba igual. Se le acabó la batería y me dijo que luego me llamaba. No le interesaba la relación del padre, solo lo que estaba pasando».

Patricia Donoso ha subrayado que Ortega Cano le había dicho que su mujer exageraba sobre sus problemas durante sus intervenciones públicas. «Lo que más le molestó fue verla llorar en televisión después de las declaraciones del semen». Además, se ha pronunciado sobre Rocío Carrasco. Según ella el torero aseguró lo siguiente sobre la hija de la ‘más grande’: «Voy a ir a por ella». Respecto a cómo se enteró de que Ortega Cano estaba esperando un hijo con Ana María Aldón ha afirmado que fue por una conversación telefónica cuando escuchó algo de náuseas. «Es tan tonto que habló con ella y yo estaba delante. Le preguntó por cómo se encontraba».