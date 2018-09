11 Pronto comenzó a calentarse

Respecto a los rumores que apuntábamos anteriormente de que Patricia Conde le pedía 5.000 euros al mes a su hijo para la manutención del hijo de ambos, esta se defiende: “No, no es verdad. Cuando no he tenido ningún problema con nadie, he hecho mi trabajo, nunca he tenido conflicto con mis ex… pero llega alguien y decide contar mentiras a través de un amigo periodista para fastidiar a esa persona. Soy económicamente independiente desde hace muchos años, no le pido nada a nadie porque tengo unos principios.