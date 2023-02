Pastora Soler recuerda su peor crisis: “Había dejado mi yo abandonado”

Pastora Soler es una de las artistas con más éxito de nuestro país. Con una carrera envidiable y de vértigo, además de numerosos números que lo avalan, la artista vivió una etapa muy complicada en su vida. En 2014 se vio obligada a dar un parón en su carrera como cantante tras sufrir un problema miedo escénico que le había hecho vivir varios ataques sobre el escenario e incluso algún desmayo, hecho que la obligaba a retirarse. Dos años y medio después, ya en 2017, logró vencer ese miedo y volver a subirse al escenario y que su voz prodigiosa volviera a sonar con fuerza. Ese tiempo de descanso profesional supuso un antes y un después en la vida de la cantante. De hecho, durante ese tiempo de descanso Pastora se centró en el cuidado de su hija y en disfrutar de los suyos de una forma más relajada y pausada. Ahora, Pastora Soler recuerda su peor crisis en 'Las tres puertas', el programa de entrevistas de María Casado en La 2 de RTVE. Tras una charla con Poty Castillo, era el turno de Pastora Soler.

Pastora Soler ha recordado sus inicios en la música, ya que comenzó como cantante siendo muy joven: "En dos años cumplo 30 años de carrera. El primer disco lo hice con 14 años y todo eso, en el fondo, pasa factura porque con 14 años todavía no sabes nada. Yo sabía que era feliz cantando pero no sabía a dónde quería ir, ni cómo quería ir ni por dónde quería”, ha explicado. El cúmulo de un ritmo de trabajo muy frenético, además de unos niveles de autoexigencia que ella misma asegura que "nos ponemos nosotros mismos", acabó por hacer que el cuerpo le dijera basta y tuviera que tomarse un respiro y dejar durante un tiempo los escenarios tras sufrir ataques de pánico escénico y desmayos sobre los escenarios.

Pastora Soler asegura que ese parón le sirvió de mucho para estar al 100% ahora

María Casado ha querido hablar con ella sobres ese parón y ese retiro. "¿Fue para siempre?", le pregunta. “Sí, por supuesto. Yo decía ‘Me he llevado 20 años de carrera, he sido muy feliz, y ya está’. Precisamente fue ese pensamiento de soltar todo y tomar la decisión que le hacía feliz lo que le hizo soltar y recuperarse: "Eso fue lo primero que me liberó y me enseñó a construir algo diferente, desde otras bases. Y lo principal fue encontrarme conmigo, con mi yo, con mi persona, con Pilar". Y añade: "Yo desde pequeña lo había estado haciendo todo por la artista, por Pastora. La finalidad era Pastora y había dejado a mi yo abandonado. Eso no puede ocurrir”.

A Pastora Soler ese parón le sirvió de mucho para recuperar las fuerzas y, sobre todo, de hacer lo que más le gustaba, que era subirse a un escenario a cantar. Así mismo lo relata ella en su charla con María Casado: “La vida te enseña muchas cosas, y lo pienso y hago balance, en el fondo he tenido las cosas muy claras desde niña. Mis crisis han sido siempre cuando la artista ha ganado a la persona. Creo que la persona tiene que prevalecer sobre la artista”, sentencia al respecto.

La artista revela el consejo de salud que le dio Rocío Jurado

“Ella decía que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salud, que en esta profesión nos descuidamos muchos en nuestros hábitos de vida como nuestra salud mental. Tenemos que trabajar, sí, pero tener como prioridad nuestra vida y nuestra salud”, revela Pastora Soler en palabras de Rocío Jurado. Unas palabras que ella sabe mejor que nadie que hay que llevar por bandera y la importancia de la salud mental.