El 7 de marzo es una fecha clave para el clan Pantoja. Fue el día que nació Alberto Isla Pantoja, el hijo de Chabelita Pantoja y Alberto Isla. El pequeño recibe cada año la felicitación de su tío, Kiko Rivera, pero este año era muy diferente. Tanto es así que el dj ha decidido no dar le paso de felicitarlo de manera pública, algo que hace siempre que llega esta fecha tan clave para la familia.

Ni rastro en las redes sociales de Kiko Rivera de una foto con felicitación a Albertito. A pesar de que nos tenía acostumbrados a que lo hiciera cada año, el hecho de que esté distanciado de su hermana ha hecho que el dj tome la decisión de no hacerlo. Aunque el pequeño, con el que mantenía una relación muy cercana y buena, no es responsable de los problemas que puedan tener su madre y su hermano, ahora ha sido uno de los perjudicados por el distanciamiento.

Tal y como está la relación entre los hermanos, Kiko Rivera tampoco habría felicitado a su sobrino de manera privada. El dj siempre mostraba lo bien que se lo pasaba con él durante sus encuentros con fotos que nunca antes habían mostrado. Lejos quedan ya estas publicaciones, que estamos seguros que Chabelita mostraba orgullosa a su hijo.

Alberto Isla Pantoja no ha recibido la felicitación de su tío, Kiko Rivera

La que sí lo ha felicitado públicamente es Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’ agradecía a su prima que tuviera un sobrino como Albertito. «8 años. No puedo explicar y demostrar lo que eres para mí en 10 imágenes. Gracias @isapantojam por regalarme esta sensación y sentimiento tan bonito. Feliz cumpleaños mi Vida. Te quiere la TATA ☠️🏝🖤#mijacksparrow #mipowerrangers #mizorro #mipatrullacanina #mininja», escribía Anabel junto a varias fotos en las que aparece junto al pequeño.

Unos días antes de su cumpleaños, Anabel Pantoja tuvo la oportunidad de pasar un ratito con Albertito. Ambos volvieron a demostrar que aunque no se ven todo lo que les gustaría, cuando quedan es como si no hubiese pasado el tiempo. No hay que olvidar que Chabelita y su prima están unidas y que se han defendido en los últimos meses frente a los ataques de Kiko Rivera.

Anabel Pantoja no olvidaba dedicarle un bonito mensaje

La que no se ha olvidado de felicitar a Albertito es su madre, Chabelita. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha escrito una bonita dedicatoria a su hijo junto a algunas imágenes de él que nunca antes había mostrado: «Hoy cumple años el rey de la casa.

Mi Albert❤️ Parece que fue ayer cuando lo tuve en mis brazos por primera vez. 8 años después, ser mamá ha superado todas mis expectativas. «nos tocaba crecer, y vaya si crecimos» Te quiero🐯», le escribe feliz y orgullosa.

