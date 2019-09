3 Dedicatorias dirigidas a su padre

De su madre, Rocío Carrasco, la joven prefiere no hablar. De hecho, ya aseguró que si nunca lo ha hecho, no lo iba a hacer ahora. Una declaración que fue muy aplaudida no solo por el público del programa, también por el presentador, Jorge Javier Vázquez, que trata de defender siempre a Rocío Flores. Esta es la postura que ha tomado la hija de Rocío Jurado: