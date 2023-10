El paso definitivo de Almudena Cid para dar carpetazo a su pasado con Christian Gálvez

Almudena Cid ha atravesado una etapa muy complicada tras la polémica ruptura con Christian Gálvez. La exgimnasta olímpica se ha vuelto muy activa en Instagram, donde cuenta con casi 300.000 seguidores, a los que le cuenta todo acerca de su nueva vida. Aunque lo ha pasado realmente mal, Almudena Cid no ha dudado en formarse una nueva vida a sus 43 años. De hecho, acaba de dar un importante paso.

Y es que acaba de anunciar que se ha comprado una parcela para construir ahí su nueva casa: "Ya tengo las escrituras de mi parcela", escribe emocionada junto a un vídeo en el que vemos a Almudena Cid saltar de alegría con un sobre en la mano. Es ahí donde tiene metidos los documentos de las escrituras de la parcela en la que planea construir una vivienda en la que instalarse.

Almudena Cid planea construir su nuevo hogar en una parcela que acaba de comprar

Eso sí, ha preferido no dar más detalles al respecto. De hecho, no ha desvelado si se va a constuir una vivienda sobre el terreno, aunque es lo más probable. Lo que sí se sabe es que el lugar en el que se encuentra la parcela es en Madrid, ya que la empresa que ha gestionado la venta del solar trabaja en las zonas de Legazpi, Embajadores, Atocha y Lavapiés. Esto hace entender que Almudena Cid va a volver al centro de la capital española.

Hay que recordar que actualmente vive en un dúplex en Móstoles (al sur de Madrid), la ciudad en la que, por cierto, se crio su ex. Con 76 metros cuadrados y dos alturas, Almudena Cid solo dispone de una habitación con gran almacenaje, un baño, un amplio salón con cocina americana y una terraza en la que disfruta del buen tiempo. Por otro lado, goza de zonas comunes como un gimnasio muy equipado, una plaza de garaje o conserje, entre otras, aspectos que sin duda le ayudaron a decidirse por este lugar.

Agradecida por no haber tenido hijos con Christian Gálvez

El paso de comprarse una parcela para iniciar ahí una nueva vida cuando tenga su vivienda construida llega después de que Almudena Cid haya ofrecido una de sus entrevistas más emotivas a Joaquín Sánchez en 'Joaquín, el novato'. Almudena no ha podido evitar las lágrimas al recordar su relación de más de una década con el presentador y cómo terminó de forma abrupta. Aunque asegura que ha pasado página, agradece no haber tenido un hijo con él.

A su exmarido prefirió no mencionarlo en ningún momento, a pesar de que el conductor del formato sí se refería al nombre de su expareja explícitamente. "Cuando eres gimnasta, te das cuenta que en la vida, cuando te pasa una lesión, puedes hacer algo para recuperarte. Cuando la vida de pareja paró, me destrozó, pero vi que hubo mecanismo que me permitieron actuar. La gimnasia me ha salvado", contestaba a la pregunta de cómo te encuentras planteada por Joaquín. El pasado agosto, la deportista olímpica se convirtió en el centro del foco mediático de forma totalmente indirecta. La noticia del embarazo de Patricia Pardo con el que fuera su marido cogía a todos por sorpresa, incluso a ella, como confesaba hace unos días. "Ha sido un año en el que no esperaba sentirme como me he sentido. Pensaba que ya había pasado por todo, pero no", relataba.

La expareja puso fin a su matrimonio a finales de 2021. Un episodio muy traumático para Almudena Cid que, todavía, a tenor de sus lágrimas, le afecta profundamente. "Estuvimos 15 años juntos. He tenido que hacer un trabajo importante porque estuve muy mal. Cuando de repente llega algo que tú no esperas, porque no era algo que se veía venir, sentí que mi vida entera se había ido", añadía.