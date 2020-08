La ‘influencer’ está disfrutando de unas merecidas vacaciones en familia y ahora en pareja, sin querer hablar de la situación por la que pasa su padre, Kiko Matamoros, que continúa ingresado en el hospital.

Anita Matamoros está viviendo su verano más increíble. Después de haber pasado unos días en el norte de España, la hija de Kiko Matamoros y Makoke celebraba su cumpleaños en Madrid en uno de los momentos más delicados de su familia. Y es que justo ese día, su padre tenía que ser operado para que le extirparan la vesícula. Aunque ella comentaba a la prensa que estaba al tanto de esta intervención, poco después el colaborador aseguraba que no tenía relación con su hija.

Pues bien, después de estos días increíbles -aunque alejada de su padre-, Anita Matamoros ponía rumbo a Marbella para disfrutar de una semana con su madre, su hermano, Javier Tudela, y la novia de este. Decidieron alquilar una casa y no pararon de compartir todos sus planes.

Han dado rienda suelta a su amor en Marbella

Su tour vacacional no ha acabado por el momento. Y es que hace apenas unas horas, la joven anunciaba que ponía rumbo a Cádiz para disfrutar de sus playas en unos días románticos con la única compañía de su pareja. Desde el coche avisaba que después volverían a Marbella y ya desde allí volverían a Madrid.

Antes de instalarse en Cádiz, Anita compartía su publicación más apasionada de Instagram junto a su novio en una piscina. «Beso y al agua patos», escribía junto a una foto y un vídeo en el que se ve cómo la pareja da rienda suelta a su amor mientras caen a la piscina para disfrutar de un baño refrescante.

A Anita y su novio le esperan unos días increíbles en las playas de Cádiz. De hecho, nada más llegar, la pareja se fueron a la conocida playa de Bolonia y no dudaron en subir su duna, desde donde hay unas vistas increíbles. «Ahora nos vamos a Tarifa David y yo solos, a descansar. Me apetece mogollón estar allí tranquilitos, estar en las playas de allí, que son una pasada, y a comer rico. Os voy contando», declaraba desde el coche.

Anita Matamoros ha sido una de las personas que más ausentes ha estado durante los delicados momentos que ha pasado su padre. Fue el propio Kiko Matamoros el que quiso dar explicaciones sobre la realidad de en qué punto está la relación con su hija pequeña.

«No sé si mi hija está al tanto de cómo estoy después de la operación. Por mi parte no, desde luego. No sé si alguien ha podido informarle, pero si se ha informado porque se ha interesado ella, pues mejor, sino, pues tampoco pasa nada», comentaba Kiko Matamoros desde el hospital, el que justo ha abandonado durante la mañana del miércoles.

Kiko Matamoros ha querido confesar que no la ha felicitado por su cumpleaños. «No tengo relación con ella, ya lo dijo su madre y lo corroboro yo, pero vamos, no voy a entrar en más. Si no tengo comunicación con ella, no la puedo felicitar», seguía contando ante la sorpresa de Carlota Corredera, que no daba crédito con las palabras del colaboradora de televisión.

«No sé si Makoke tiene algo que ver en que mi hija no se haya interesado por mí. Creo que hay edades a las que uno llega y tiene que ver la vida como él o ella crea. Mi hija tiene suficiente personalidad para administrar sus emociones y sus sentimientos, y sus relaciones… no me paro en lo que haya hecho la madre, la verdad es que no me paro en eso, me da igual, mis relaciones con mi hija tienen que ser con mi hija, lo otro, me trae sin cuidado», apunta.