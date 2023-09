Parte de la familia de María Teresa Campos, atrapada en Málaga por culpa de DANA

El estado de salud de María Teresa Campos es delicado. Su familia es consciente de ello y, por esta razón, no dudaron ni un instante este domingo 3 de septiembre en que fuera ingresada de urgencia. Desde entonces sus seres queridos no se han separado de ella, de hecho, no ha estado ni un momento sola. Aunque estas horas siguen siendo cruciales, todos celebran que haya pasado la noche tranquila y que no haya importantes novedades que aumenten su preocupación. "Están esperando a ver cómo reacciona al tratamiento", decían fuentes del entorno sobre su ingreso hospitalario. Una primera noche que ha pasado junto a su hija Terelu, quien se encuentra a la espera de que otros familiares se desplacen a la clínica, un viaje que, por cierto, no les está resultando nada fácil. Y es que las grandísimas lluvias que hay en la Comunidad de Madrid han parado en seco numerosos trayectos desde Andalucía, desde donde venía gran parte de la familia.

María Teresa Campos, en estado grave

Las fuertes lluvias, según contaba ADIF, suspendían la circulación de trenes de Larga y Media distancia justo el día en el que recibían la noticia del empeoramiento de María Teresa, dejando sin posibilidades a la familia de personarse en Madrid. Una complicada circunstancia que les angustiaba todavía más y que evitaba que pudieran llegar desde el primer momento a la capital. "Ayer se pusieron en contacto con la familia de Málaga, tenían un inconveniente, al ser fin de mes, alargarse por ser fin de semana y primeros de septiembre, los AVE venían llenos, tuvieron el problema de la lluvia con la Dana, fue un caos...", comenzaba diciendo la periodista Marisa Martín Blázquez en 'El programa del verano'. Quisieron desplazarse desde el primer minuto, sin embargo, el temporal se lo impidió, lo que les ha llevado a buscar otras vías para llegar a Madrid y ver a María Teresa Campos.

Desesperados por poder venir a Madrid, hay quien ha buscado otras formas para poder llegar a Madrid. Una normalidad que poco a poco se está consiguiendo, a pesar de que hay retrasos al paso de determinadas zonas. "El servicio se está prestando con irregularidad", dicen desde fuentes oficiales. Un contratiempo que ha impedido a la familia de María Teresa Campos llegar tan pronto como les hubiera gustado, ya que son conscientes que deben arroparse debido al bache de salud que afronta la comunicadora. A quien sí se ha podido ver por las inmediaciones es a Gustavo, su mano derecha, a sus hijas, nietas e incluso al exmarido de Terelu Campos, todos con rostro muy serio y escasos en palabras.