Paris Hilton está de enhorabuena. La ‘celebrity’ ha conseguido cumplir su sueño de ser madre junto a su marido, Carter Reum. Han dado la bienvenida a su primer hijo, que ha venido al mundo a través de un vientre de alquiler, tal y como confirma la revista People. La propia Paris ha querido compartir la increíble noticia a través de sus redes sociales con una foto de su mano y la de su bebé: «Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras», escribe junto a la instantánea.

«Siempre he querido ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé», ha declarado Paris a la revista People, con la que ha compartido con emoción cómo están viviendo estos momentos tan emotivos para ella y su pareja.

Paris Hilton presenta a su bebé con esta instantánea

Ha sido una gran noticia, ya que Paris estaba deseando ser madre por primera vez. Este sueño lo acaba de cumplir a sus 42 años a través de un vientre de alquiler. La ‘celebrity’ nunca ha escondido sus problemas de fertilidad, que le llevaron en 2020 a congelar sus óvulos para cumplir su deseo de ser madre en un futuro. A pesar de que su vida está llena de compromisos que le obligan a pasar mucho tiempo fuera de casa, ahora ha encontrado el momento perfecto para convertirse en madre.

En 2021 no dudó en someterse a un proceso de fertilización in vitro. Fue la propia Paris Hilton la que lo desveló en el podcast ‘The trend reporter’: «Hemos estado haciendo la fecundación in vitro, así que puedo elegir si quiero mellizos. Ha sido duro, pero sabía que valdría la pena. Lo hice un par de veces porque tener una familia y tener hijos es el significado de la vida», reconocía.

La ‘celebrity’ se casó en noviembre de 2021

La pareja se comprometió en febrero de 2021 y en noviembre de ese mismo año pasaron por el altar. La boda la celebraron en la residencia en la que vivió el abuelo de Paris, Barron Hilton, en Los Ángeles. «Mi para siempre empieza hoy», escribió ella emocionada. La ‘celebrity’ internacional no dudó en compartir con sus más de 21,7 millones de seguidores todas las imágenes de la gran celebración, a la que no faltaron rostros conocidos fuera de nuestras fronteras.