Hace año y medio, Concha Velasco fue noticia cuando se trasladó a vivir a una residencia ubicada en el municipio madrileño de Las Rozas. Desde entonces el estado de salud de una de las artistas más queridas de nuestro país ha generado cierta preocupación. Su amigo José Manuel Parada ha podido visitarla y ha dado la última hora de cómo se encuentra. "Fue tan emocionante", ha manifestado.

"Yo no había ido a verla porque me daba apuro, pero me lo dijo su hijo cuando un día me vio por televisión. Le dije. ¡Qué alegría tan grande me has dado! Y me citó para este sábado (7 de octubre)", ha contado el periodista en el programa 'Fiesta'. Ella inmediatamente le dijo que la visita era en calidad de amigos, nada de entrevistas. "Estás aquí como amigo y cómplice de muchas historias que hemos vivido juntos". La visita fue a primera hora de la tarde y ya en ese momento se percató de cómo la actriz está muy arropada por los suyos. "¡Cómo la cuida y atiende su hijo Manolo!".

Los detalles de la visita a Concha Velasco

"Me estaba esperando en la cafetería y estaba encantadora. ¡No sabes qué memoria tiene! Se acuerda de cosas que ni me acordaba. La cabeza la tiene estupenda", ha explicado José Manuel Parada. También ha aclarado que ella elige quién puede ir a visitarla y se lo dice a su hijo Manuel. En este momento ella necesita estar tranquila.

Tras tomar algo en la cafetería, salieron al jardín para dar un paseo. Allí Parada se dio cuenta que es una de las residentes más célebres, también queridas. "La residencia es preciosa. Ella saludaba a todo el mundo: 'Conchita, Conchita', le decían. Hasta fuimos a la capilla y rezamos un poquito". Para finalizar, pudo acceder a la habitación de la veterana actriz. "Es preciosa, tiene plantas y está llena de fotografías". Le llevó como regalo una instantánea de su álbum más íntimo en la que ambos posan junto a Manolo Escobar. "Me dijo 'La foto más bonito con mi amor imposible y mi otro amor que es Parada".