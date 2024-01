El escalofriante relato de Paola López, la exnovia de Suso Olivares, acusado también de maltratarla física y psicológicamente

Paola López ha denunciado en sus redes sociales a Suso Olivares, un exconcursante de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' que ahora está en boca de todos. El canario se juega su libertad tras ser acusado de violar a una menor, de hecho, piden 11 años de cárcel para él. Un oscuro escenario tras el que su exnovia y madre de su hijo ha roto su silencio. Este escalofriante relato ha visto la luz en un vídeo en el que ella no deja de llorar y en el que ha recibido el apoyo de muchísimos seguidores. Confesiones cargadas de miedo y valentía en las que menciona varias fechas, días en los que según su relato la maltrató física y psicológicamente. "He percibido el miedo, y que mi vida y la de mi bebé estaban en manos de otra persona", dice Paola en una publicación en la que habla largo y tendido acerca de la pesadilla que jamás hubiera querido vivir.

Suso Olivares, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' en el año 2021

En este relato Paola López, quien fue Miss Universo en el año 2018, tuvo una relación con Suso Olivares. Una historia que vivió sus momentos más duros en 2023 y que llegó a su fin tras temer por su vida y la de su hijo. Suso reconoció los hechos e incluso ha aceptado los cargos por los que se le imputan, pero ¿qué sucedió en su hogar?, ¿era consciente su círculo de su comportamiento cuando nadie estaba presente? Paola es tajante y da detalles, entre otros, las infidelidades que tuvo que soportar durante su noviazgo. "Desde abril de 2023 la relación empezó a deteriorarse. Sufrí coacciones, pero lo llevé en silencio (...) A pesar de que se me había faltado el respeto anteriormente estando con otras mujeres durante mi relación, algo de lo que muchos de ustedes son conscientes y otros han tenido el valor suficiente para mostrarme la realidad. Pero ¿saben qué? Esto para mí es insignificante. Resulta revelador para descubrir cómo era en realidad", explica.

Paola López sobre Suso Olivares: "Mi pareja me agarró del cuello"

Fue solo tres meses después, en julio de 2023, cuando protagonizó un episodio terrible. Sin embargo, volvió a retomar su relación, ya que estaba convencida de que "todo podía cambiar". "Mi pareja me agarró del cuello y me tiró a la cama, tratando de asfixiarme con un paño, al no ser la primera vez que me enfrentaba a estos actos de violencia, decidí grabarlo todo para tener pruebas en caso de que alguna vez pudiese hablar al respecto. Era tan ilusa..", cuenta. Fue a denunciarlo, pero continuó con él porque Suso Olivares solo le repetía que "no podía vivir sin ella. "Le di otra oportunidad. Una mala decisión, ahora no me cabe duda", añade.

De nuevo, tres meses más tarde, en noviembre de 2023, "sus vecinos le salvaron la vida". Fueron testigo de todo durante meses y se convirtieron en una pieza clave en su denuncia ante las autoridades. "Me impulsaron a dar un paso. Ese día perdió el control y destrozó la cuna del niño, algo muy común en nuestras discusiones. Me agredió estando con el bebé en brazos. Solo pedí que no me tocara ni me gritara. Después de salir de la casa me siguió hasta la calle y me impidió que me marchara. Se reía mientras mi hijo lloraba y le gritaba que "su mamá estaba loca"", espeta frente a la cámara. Tal fue la situación de ese día que llegó a pensar que estaba "en mitad de una película". Ahora tiene la seguridad suficiente para pensar en su futuro.