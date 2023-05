Paloma Cuevas y Luis Miguel, pillados en Barcelona

Paloma Cuevas y Luis Miguel no paran quietos. Nueva York, Málaga, Bilbao...y ahora Barcelona. Estos son solo algunos de los destinos que han visitado durante los últimos meses, siendo la ciudad condal el último lugar en el que han sido vistos. Agarrados del brazo y ambos vestidos de negro, han disfrutado de este fin de semana por las calles de la ciudad, donde, por cierto, se ha celebrado un concierto en el que estaban casi todos los famosos. Nos referimos a la actuación de Bruce Springsteen, a la que acudieron Tom Hanks o Michelle Obama entre otros. Por ello, no sería de extrañar que hubieran aprovechado esta escapada para escuchar al The Boss en ell Estadi Olímpi, un planazo en el que los dos podrían haber tenido un día inolvidable.

Las fotografías que han visto la luz en la revista Caras de México dejan ver lo a gusto que se sienten junto al otro. Mientras Luis Miguel se apoya en su pareja y centra su mirada solo en lo que tiene delante, Paloma va mirando escaparates o simplemente divisando el paisaje. Tras muchos meses juntos han encontrado la felicidad junto al otro, dando igual el lugar en el que estén, pero si pueden que sea con la compañía del otro. Y es que los dos han logrado que las piezas encajen a la perfección, así como sus respectivas familias, quienes están encantadas con su relación. Así lo demostró cuando vieron la luz las declaraciones de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, que aprobó abiertamente este noviazgo. "Adora a Paloma", cuentan.

Fue en Semana Santa cuando esta revista publicó las primeras fotografías de ambos con las hijas de Paloma Cuevas, viaje en el que fueron a la Zagaleta, donde Luis Miguel tiene una impresionante casa de la que todos disfrutaron. Un periplo en el que pudimos ver su primer beso público y cuyas instantáneas también te mostró SEMANA en exclusiva. Ambos permanecen ajenos a la polémica y poco a poco han encontrado cómo y de qué manera quieren disfrutar de su historia de amor, la cual sigue dando que hablar dentro y fuera de nuestras fronteras.

Paloma Cuevas y Luis Miguel se enfrentarán pronto a la prueba de fuego más dura de su relación. El artista tiene una larga lista de conciertos que le obligarán a estar lejos de Madrid, donde la diseñadora está afincada junto a sus dos hijas. Será este verano, en concreto, el próximo 3 de agosto en Buenos Aires (Argentina), donde comenzará un tour muy intenso en el que, quién sabe, si Paloma podrá acompañarle. Está previsto que actúe en diferentes puntos del mapa como Santiago de Chile, Los Ángeles o Las Vegas, destinos que él deberá visitar por trabajo.