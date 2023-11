Así ha cambiado Paloma Cuevas la imagen y el comportamiento de Luis Miguel

Paloma Cuevas vive una etapa más que dulce en lo profesional y en lo personal. Sus proyectos de moda de la mano de Rosa Clará van viento en poca, así como sus negocios empresariales, lo que la permite disfrutar de una economía holgada y sin preocupaciones. En cuanto a su vida privada, se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del mundo desde que comenzó su relación con Luis Miguel. Pocos apostaban por este idilio en sus inicios que, con el paso de los meses, ha demostrado ser uno de los más consolidados del panorama 'rosa'. La vida del Sol de México, como se conoce al cantante, ha dado un giro de 180 grados desde que la cordobesa ha pasado a compartirla con él. Solo hace falta ver su gran cambio físico y de proceder para darse cuenta de este hecho. El mexicano está irreconocible y todos apuntan a Paloma como la gran artífice de esta radical transformación.

Paloma Cuevas, la gran 'culpable' del cambio radical de Luis Miguel

Luis Miguel y Paloma Cuevas se han vuelto inseparables. Aunque tratan de pasar desapercibidos y llevar su relación con la máxima discreción, no pueden esconder el buen momento que viven. Algo ha cambiado en la actitud del Sol de México desde que la ex de Enrique Ponce decidiera acompañarle en su gira internacional. Hasta el punto que no dudó en homenajear a su chica durante uno de sus primeros conciertos en Buenos Aires, cantándole solo a ella y repitiendo varias veces su nombre a todo pulmón. Un comportamiento que no es habitual en el artista, poco dado a exteriorizar públicamente nada que tenga que ver con su vida privada. Menos sus afectos...

Desde que el artista anunció que volvía a los escenarios tras años desaparecido del foco mediático, todos sus conciertos han colgado el cartel de 'sold out'. Es tal la locura que provoca Micky (como también le conocen) allí donde va, que tuvo que ampliar su gira, con guiño incluido al país de su chica, donde no cantaba desde hace seis años. Lo hará el próximo 6 y 7 de julio de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Dos citas ineludibles para sus seguidores para las que ya se han agotado todas las entradas. Durante esos días, 45 mil personas verán al novio de Paloma darlo todo en la tarima, previsiblemente, con ella entre el público. El público español se ha volcado completamente con él desde que la exmujer de Enrique Ponce se ha convertido en su sombra. De hecho, cada vez es más normal ver al intérprete de 'La incondicional' en España desde el inicio de su noviazgo.

Una relación que a Luis Miguel le ha cambiado la vida y le ha acercado a sus hijos

La presencia de Paloma Cuevas en el día a día de Luis Miguel no solo ha afectado a su relación con su público español. Físicamente, se le ve rejuvenecido. Aunque se ha especulado mucho sobre su evidente delgadez, todo indica a que se está cuidando más, por fuera y por dentro. Su salud se ha vuelto una prioridad. Como desveló SEMANA en exclusiva, suele acudir a sus médicos de confianza allí donde va para hacerse revisiones rutinarias de las cuerdas vocales y de la presión arterial. También acude con regularidad a centros estéticos para someterse a diferentes tratamientos. Nuestra revista ya publicó en exclusiva las imágenes de una de estas salidas del mexicano a una prestigiosa clínica capilar madrileña, especializada en los microinjertos y la regeneración del cabello sin cirugía.

El antes y el después de Luis Miguel desde que está con la diseñadora es más que evidente, también, de cara a la relación que mantiene con sus hijos. Ella ha sido pieza clave para que el mexicano se acerque a sus tres vástagos, especialmente a la mayor, Michelle Salas. Gracias a la mediación de Paloma, Micky no se perdió la boda por todo lo alto de esta con Danilo Díaz en La Toscana italiana. Cabe recalcar que la española no es una desconocida para la hija de su chico. Paloma ha estado presente en multitud de momentos de la vida de su novio por la relación que les une desde pequeños. También por la amistad que mantuvo el artista con Enrique Ponce hasta su divorcio de Paloma.

Un acercamiento, también con sus hijos pequeños

En cuanto a sus hijos pequeños, fruto de su relación con Aracely Aramburu, Luis Miguel también está dando pasos para acercarse a ellos. Según el periódico 'Reforma', el pasado mes de septiembre, el cantante depositó en una cuenta bancaria 1,4 millones de dólares para la manutención de sus hijos. Esto después de que su expareja le denunciara por no hacerse cargo de esta partida económica. "Desde que está con Paloma, está mejor que nunca", confesó Antonio Pérez Caribay, gran amigo del mexicano. Sea como fuera, lo cierto es que la empresaria cordobesa ha sido una bocanada de aire fresco en la vida del Sol de México. Para bien.