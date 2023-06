Paloma Cuevas ha tomado una decisión con la que parece dar un paso al frente en su relación con Luis Miguel. Ha concedido una entrevista mexicana 'Caras', una de las cabeceras de la vida social más leídas del país azteca, donde creció el cantante. En su último número, esta publicación ofrece un amplio reportaje con la cordobesa, que encabeza la portada. En él, la ex de Enrique Ponce habla de su vínculo profesional con su amiga Rosa Clará y de su amor por México. "Adoro México desde que era una niña y mi familia tiene el mismo sentimiento", confiesa. En el interior de las páginas de la publicación, todo un referente en información sobre celebrities, llama poderosamente la atención su actitud respecto a su noviazgo con el artista...

Paloma Cuevas habla de México y de la relación con sus padres en la revista mexicana 'Caras'

"La diseñadora española Paloma Cuevas, habla de su adoración por México desde su niñez, sentimiento que comparte con su familia y además, nos presenta sus nuevas colecciones", anuncia la revista 'Caras', que muestra en portada una espectacular fotografía de Paloma Cuevas con un diseño de Rosa Clará. En la entrevista habla de las colecciones que ha creado en colaboración con la 'reina' de la moda nupcial dentro y fuera de nuestras fronteras. También hace referencia a sus progenitores, a los que cita con especial cariño: "Mis padres han sido un gran referente en mi vida, pero ahora lo son mucho más".

Sin embargo, en ninguna de las ocho páginas que le dedica la revista se hace mención alguna a Luis Miguel. Paloma no lo menta; la publicación, tampoco. Como si no existiera. Como si no fuera alguien importante en la vida de Paloma. Como si no fuera acaso el motivo por el que es la gran protagonista de la portada. Este gesto no es fruto del azar, ni de un error. La andaluza, extremadamente discreta en lo relativo a su vida personal, podría haber puesto como condición para dar su entrevista no tener que pronunciar palabra alguna sobre 'El Sol' de México, con el que tan feliz está, tal y como han ido revelando a lo largo de los últimos meses los amigos y seres queridos de ambos.

Recientemente, Verónica, la hermana de Paloma, hablaba por primera vez del romance de su hermana con el cantante. Y dejaba claro que están muy muy bien, así como toda la familia. También hace unos días, Antonio Pérez Garibay, diputado mexicano y amigo de Luis Miguel, ha contado cómo fue su encuentro en Madrid con el solista y su novia. "Estaba Luis Miguel en Madrid y pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a Checo y le dije: “Checo está aquí afuera”, entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platiqué yo con ella", ha destacado en 'Caras'. "Está mejor que nunca".