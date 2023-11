El emotivo mensaje de Paloma Cuevas que recuerda a su hermano fallecido y "los ángeles que partieron"

El 22 de diciembre de 2014 Paloma Cuevas sufrió la mayor de las pérdidas. Su hermano, Victoriano Cuevas Díaz, a quien ella adoraba, falleció en un hospital de Madrid con tan solo 41 años. Nano, como le conocían sus amigos, ingresó a causa de una neumonía, pero partió por un infarto, lo que dejó completamente desolada a su familia. De hecho, fue incinerado justo el día de Nochebuena, una fecha muy señalada que hace que la Navidad sea dolorosa para su entorno. Eso no quita que la sigan celebrando, a pesar de esas sillas vacías que tan presente están año tras año. Tanto es así que la pareja de Luis Miguel le ha enviado un mensaje velado a través de sus redes sociales, donde le ha escrito unas preciosas palabras que, por supuesto, no han pasado desapercibidas.

El hermano de Paloma Cuevas murió con 41 años durante una Navidad

"Es cierto que es una época del año especialmente sensible emocionalmente para los que tenemos “sillas vacías” estas fechas tan marcadas en el calendario, pero es el mejor homenaje que podemos rendir a los familiares a los que no podemos ver físicamente, aunque sí sentirles. Porque son ángeles que nos acompañarán siempre, disfrutar de la Navidad cómo ellos nos enseñaros, porque fueron ellos o con ellos con quienes aprendimos la verdadera esencia de estos días que se avecinan, donde todos sentimos tristeza por la ausencia de un ser querido. Debemos intentar transformar ese sentimiento en gratitud por los momentos vividos, esos momentos que nos hicieron ser quienes somos ahora, en los que compartimos sueños con esos ángeles que partieron pero que siguen siendo testigos del gran legado que nos dejaron, que no es otro que el amor, capaz de transformarlo todo", comienza diciendo la reflexión de Paloma Cuevas.

Han paseado nueve años desde que enterró a su hermano, pero sigue teniéndole en su mente día tras día. Al igual que sus padres, que no han podido olvidar a "este ser de luz" sobre el que Paloma Cuevas se ha confesado en más de una ocasión. Según explicaron tras su muerte "era divertido y buen chico" y tenía una relación muy especial con su hermana, quien siempre se ha dirigido a él "como una bendición". Un mes y medio ante de que se cumpla un nuevo aniversario de su muerte, la ex de Enrique Ponce ha hablado de algo muy importante para ella, una época que siempre ha celebrado y que en el año 2014 le quitó uno de sus bienes más preciados: su hermano. "De eso trata la Navidad, de seguir compartiendo amor, para continuar construyendo recuerdos con nuestros seres queridos, con todos, los que están y los que viven en nuestros corazones, porque nosotros les mantenemos vivos al recordar lo que aprendimos de ellos o con ellos, en estos días, sobre la verdadera ESENCIA de la NAVIDAD: EL AMOR, la fuerza más poderosa del mundo", finaliza la diseñadora de moda.

Paloma Cuevas habla de la Navidad, una época muy dura para su familia

El pasado año le escribió una carta en la que explicó que sentía a Nano "más vivo que nunca" y que "sigue viviendo a través de sus seres queridos", por lo que está convencida de que su luz jamás se apagará. "Dicen que Dios se lleva pronto a los más buenos y mi hermano era el mejor", dijo. Una ausencia que ahora trata de lidiar con Luis Miguel, quien por cierto pretende reventar taquillas en Madrid. Aunque todavía queda algún tiempo para disfrutar de su talento en la capital, nadie duda que colgará el cartel de 'no hay entradas' en el show que dará en el Bernabéu el 6 de julio de 2024. Entonces estará acompañado de Paloma Cuevas, quien procura acompañarle siempre que se lo permite su agenda desde que comenzó su nuevo tour musical.

La última vez que vimos junta a la pareja fue en la boda de Michelle Salas en La Toscana, donde por supuesto acudió su padre. Luis Miguel y Paloma Cuevas se convirtieron en protagonistas de un enlace que acaparó titulares y que sigue dejándonos curiosidades. Por ejemplo, la invitación de Pelayo Díaz, estilista con el que Michelle tiene una bonita amistad y quien no se quiso perder su 'sí, quiero' en Italia.