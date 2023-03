Paloma Cuevas, en la nieve ¿con Luis Miguel?

Paloma Cuevas y Luis Miguel pasean su amor por el mundo. Ya sea en Bilbao o en Nueva York, esta pareja disfruta de la compañía del otro, de hecho, ya no esconden lo que les une. Un testigo presencial de su viaje en la ciudad de los rascacielos aseguraba a SEMANA que el artista la presenta como su pareja, un gesto con el que se confirma que ya se están dejando llevar y actúan con naturalidad. Ahora Paloma ha viajado a la nieve, pero esta vez no ha querido dar detalles de su compañía. La empresaria se ha hecho un selfie en el que aparece junto a alguien al que no se le ve el rostro, eso sí, camuflada por un gorro blanco, unas enormes gafas de sol y, además, una máscara de esquí. Con una sonrisa demuestra que está en su mejor momento y que está aprovechando el frío para practicar un deporte que a ella le encanta, imagen que ha visto la luz en sus stories este mismo jueves 2 de marzo.

A Paloma Cuevas la hemos visto practicar esquí en varias ocasiones, de hecho, durante su matrimonio con Enrique Ponce eran varías las imágenes de ella que se publicaban. Equipada y provista de todo lo necesario, la hija de Victoriano Cuevas demostraba sus dotes sobre los esquís, un ejercicio que le ayuda a relajarse y a no pensar en nada. Era habitual verla con el torero en la estación Baqueira Beret, donde el matrimonio ya extinto practicaba uno de sus deportes favoritos, pero ella siempre de punta en blanco se convertía en el centro de atención. Esta vez ha preferido no desvelar cuál es su destino y se ha limitado a compartir tanto su plan como el relax que le acompaña durante estos días de asueto. Luis Miguel, por su parte, no ha publicado nada que le sitúe en ningún punto del mapa, aunque son muchos los que dan por hecho que se encuentran juntos debido a la hoja de ruta que han seguido desde que comenzaran su relación.

Luis Miguel también ha aprovechado varios años sus vacaciones para esquiar, por ejemplo, en Aspen (Colorado). El cantante es consciente del cuidado que debe tener, de hecho, un familiar suyo tuvo un accidente hace tan solo dos años mientras esquiaba. Nos referimos a su hija, quien tuvo que ser operada tras una grave lesión cuando se encontraba en Colorado, intervención que le obligó a hacer frente a una larga recuperación al romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Tuvo que estar de baja, un riesgo que Luis Miguel debe evitar a toda costa, pues tiene una gira musical firmada para el 2023.

Fue hace tan solo unos días cuando el artista acaparó todas las miradas al ser víctima de un ataque informático. Intentaron suplantar su identidad, un movimiento que él quiso revelar a sus fans que su cuenta de Twitter había sido hackeada, post del que ya no queda ni rastro y con el que tan solo quiso advertir de este intento que finalmente quedó en nada. Aunque él no quiso dar demasiadas explicaciones acerca de lo sucedido, su hermano Alejandro sí que se mostró indignado. "Qué falta de integridad y forma de no respetar. Desapruebo quien usurpe la identidad de nadie por joder", comentó enfadado.