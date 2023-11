Paloma Cuevas toma una decisión inaudita respecto a Luis Miguel: ¡Y lo hace públicamente!

Paloma Cuevas está irreconocible. Prueba de ellos es su último movimiento que afecta directamente a su relación con Luis Miguel. La diseñadora está inmersa en una etapa del todo productiva y feliz. En lo que respecta a su vida profesional, continua involucrada en sus proyectos empresariales y en su colaboración con una conocida firma de vestidos nupciales. En cuanto a su romance con El Sol de México, como le conocen cariñosamente, son una de las parejas más consolidadas de la actualidad rosa. Su vida ha dado un giro de 180 grados desde que están juntos. Viajes por el mundo para acompañar a su flamante novio en su gira internacional, cenas familiares en Las Vegas y una estabilidad inédita desde el fin de su matrimonio con Enrique Ponce. La cordobesa no puede estar más orgullosa de su chico y así se lo ha hecho saber. Una decisión con la que ha roto una estricta regla respecto a su relación con el cantante.

Una relación caracterizada por el más absoluto hermetismo... hasta ahora

Luis Miguel y Paloma Cuevas con la pareja del momento. Aunque tratan de llevar su relación con la máxima discreción posible, es cada vez más habitual que salgan imágenes de ellos dos juntos. Son inseparables y ya no se esconden. O no como solían hacerlo. Algo ha cambiado en la actitud de la cordobesa y del mexicano desde que iniciaron su romance. El Sol de México muestra cada vez más sus emociones sobre el escenario. Prueba de ello, uno de sus últimos conciertos donde, visiblemente emocionado, fue incapaz de contener las lágrimas. Esto mientras cantaba una de sus canciones por antonomasia: 'La incondicional'. Una actitud, la de exteriorizar sus emociones en público, poco común en él. El artista siempre se ha caracterizado por ser extremadamente celoso con su vida privada. Y, valga recalcar, con demostrar sus afectos y debilidades en público.

La cordobesa, más de lo mismo. Durante todas estas décadas en foco mediático, Paloma ha sabido proteger su intimidad al máximo. Ya lo demostró tras divorciarse del torero Enrique Ponce y padre de sus hijas en 2020. Mientras él paseaba su recién estrenada relación con Ana Soria, 26 años menor que el diestro, ella supo mantener un silencio sepulcral que no dejó de sorprender. Todo lo que rodea la vida privada de la diseñadora siempre ha estado rodeado de un hermetismo absoluto, excepto cuando ella ha querido romperlo y pronunciarse. Eso sí, siempre cuidando al extremo el dónde y el cuándo, dejando entrever que sabe manejar los tiempos mediáticos a la perfección.

Paloma Cuevas se salta su norma de no pronunciarse sobre Luis Miguel

Ahora, por primera vez desde el inicio de su relación con Luis Miguel, Paloma Cuevas se ha saltado su regla de oro de no hacer alusión a su chico. Y lo ha hecho por todo lo alto y públicamente. La 'socialité' ha echado mano de las redes sociales para publicitar una nueva cita en la gira de conciertos de su chico. Cómo no iba a hacerlo si, para tal ocasión, Micky, como también le conocen, ha elegido Córdoba para actuar, la ciudad natal de Paloma. La empresaria ha querido agradecer el gesto del cantante con su público cordobés con un movimiento nunca visto. Ha publicado el cartel oficial del concierto en su cuenta oficial de Instagram, donde suma algo más de 320 mil seguidores.

El mexicano cantará el 28 de junio de 2024 en la mítica plaza de toros de Córdoba. Con esta, ya van tres las fechas que ha confirmado Luis Miguel en nuestro país. Inicialmente, solo iba a ofrecer un único concierto, el 6 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu, para las que se agotaron las entradas en apenas unas horas. El novio de Paloma Cuevas quiso agradecer la impresionante acogida con un mensaje a su público español que desató la locura. "Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", escribió en sus redes sociales. Dicho y hecho: el 7 de julio los seguidores de El Sol podrán disfrutar de uno de los mejores cantantes que existen, también en el estadio merengue Gracias, Paloma.