Paloma Cuevas da un paso al frente: ya no esconde su amor por Luis Miguel

A pesar de que Paloma Cuevas y Luis Miguel querían mantener en secreto su reciente escapada a Nueva York, no ha sido posible. SEMANA ha hablado con un testigo presencial que les vio juntos en la ciudad de los rascacielos y que nos asegura que el artista ya presenta de manera oficial a Paloma como su pareja. Un paso al frente por parte del mexicano que también acaba de dar la hija de Victoriano Cuevas. Y es que la diseñadora acaba de publicar un vídeo de Nueva York de noche, imagen mágica que acompaña de una canción que interpreta Frank Sinatra junto a su novio, Luis Miguel. Hablamos de 'Fly me to the moon', letra que dice "llévame a la luna, déjame jugar entre las estrellas (...) sostén mi mano, en otras palabras, mi amor bésame".

A pesar de que Paloma Cuevas ha incluido una versión melódica, es fácil identificar la canción y descubrir de qué tema se trata. La empresaria y Luis Miguel están felices y pasean su amor por el mundo entero, ya sea en España o fuera de sus fronteras. Prueba de ello cuando esta revista sacó a la luz su viaje exprés a Bilbao, a donde llegaron con jet privado y donde comieron en un restaurante que no es apto para todos los bolsillos.

Desde hace meses se les ha visto juntos en diferentes situaciones, siendo ahora Nueva York el último escenario de su historia de amor. Si bien han intentado ser discretos, ahora prefieren disfrutar y dejarse llevar, tal y como nos revela un fan de Luis Miguel, quien ha coincidido con ellos durante estos días. Aunque le negó una fotografía, se mostró muy amable con él. El fan de Luis Miguel, con quien ha podido charlar SEMANA, asegura que "ambos fueron súper educados" y que llamaron la atención de los presentes por su elegancia.

Mientras que Luis Miguel lucía su "característico look todo de negro con un abrigo largo", Paloma Cuevas llevaba "un vestido verde oscuro". Hernán Junco, como se llama este seguidor acérrimo del cantante, nos cuenta que estuvieron hablando de Monterrey y el mexicano le "pidió de favor que no hubiera ninguna foto", ya que asegura que intenta mantener un perfil bajo. Fue poco después cuando él le presentó a Paloma Cuevas como su "novia": "Me presentó a Paloma como su novia. La reconocí enseguida", cuenta a esta revista.

Paloma ha confirmado ahora su periplo por Nueva York, storie en el que dice sin decir. En él ha incluido una canción que interpreta Frank Sinatra con Luis Miguel, romántica melodía con la que grita al mundo que está enamorada y cuyo gesto es una declaración de intenciones. Aunque en todo momento ha apostado por la discreción, lo cierto es que en esta ocasión sobran las palabras.