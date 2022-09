Qué importante es revisar antes de publicar. Este detalle que tan claro parecen tener los usuarios de redes sociales no siempre se lleva a cabo y si no que se lo digan a Paloma Cuevas, quien habría metido la pata en su cuenta de Instagram. La ex de Enrique Ponce ha sido pillada en el universo 2.0 criticando a Mercedes Villador, la modelo con la que mantenía una relación Luis Miguel hasta hace muy poco y a la que supuestamente le habría comprado un anillo de compromiso, según se había dicho. Semanas después de que se relacionara sentimentalmente a Paloma Cuevas y Luis Miguel, se ha filtrado un comprometedor mensaje de la diseñadora, pues en él critica a la ex del artista mexicano, habla de Ana Soria y, además suelta un bombazo. Un mensaje que circula por la Red y que se adjudica a Paloma Cuevas, tal y como ha compartido la propia Mercedes.

Este comentario escrito por error desde su cuenta se podía leer en una publicación de Genoveva Casanova, en la cual la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo promocionaba una entrevista en la Casa de México de España. Un post en el que de repente un usuario menciona a Paloma Cuevas, el cual se pregunta qué explicaciones le puede dar Paloma a sus hijas sobre su posible relación con Luis Miguel. Entonces, menciona a Enrique Ponce, quien mantuvo una intensa amistad con el cantante, aunque tras separarse de Paloma Cuevas no han vuelto a mantener contacto. «Si su exmarido lleva años con una cría (haciendo referencia a Ana Soria). Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti«, dice Paloma Cuevas desde su propia cuenta, la cual estaría verificada. Son varias las personas, entre ellas Mercedes Villador, quienes dan por hecho que esta cuenta pertenece a Paloma, al igual que medios como Chisme no Like.

Todo apunta a que su intención no era escribir este mensaje desde su perfil, sino desde otra cuenta con la que no se le pudiera relacionar. Han sido varios los fanáticos que han inmortalizado el mensaje antes de que desapareciera, tanto es así que ha llegado a manos de Mercedes Villador, quien ha compartido este pantallazo en sus stories de redes sociales. Paloma lo habría borrado, pero ya era tarde. «Cuando la burra se equivoca y escribe desde su propia cuenta atacándome. La gran señora», escribe la maniquí junto al mensaje donde se puede leer el nombre de Paloma Cuevas. «Aunque borres tus comentarios ya hay videos y fotos…¿Qué te vas a inventar ahora? ¿Te hackearon? Se te cae la careta», continúa. Este mensaje de Paloma viene a confirmar que cuando Luis Miguel fue visto comprando un precioso anillo en una zona exclusiva de Miami no era para su entonces novia, sino para ella o al menos, esto se asegura en el citado comentario. Eso sí, ella ha dejado claro que no ha aceptado la propuesta.

@LMXLM Mira como #PalomaCuevas comentaba desde otras cuentas y no se percató ,hizo un comentario desde su cuenta pic.twitter.com/Lk4XNAbvo1 — MollieGoul19 (@MGould1970) September 14, 2022

Aunque el entorno de los dos negaba que existiera una relación e insistían en que solo existía una preciosa amistad que venía de años atrás, este mensaje pondría patas arriba todo lo que se ha dicho de ambos en los últimos meses. Han sido vistos en Madrid o en Benahavís, escapadas secretas que han llegado a los medios de comunicación y que refuerzan que su contacto es mucho más continuo de que lo que era en el pasado.

Paloma Cuevas no ha podido evitar que este mensaje revolucionara México, tampoco que cruzara fronteras y llegara a nuestro país. Ha sido Mercedes Villador, la modelo de 42 años con la que desde 2020 se le relaciona al intérprete de ‘La incondicional’, la primera en mostrarlo. ¿Dará explicaciones Paloma Cuevas sobre ello? Solo el tiempo lo dirá.