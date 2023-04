Paloma Cuevas celebra el cumpleaños de Luis Miguel con un fiestón en su casa

La relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel va viento en popa. La pareja no para de dar pasitos que hacen ver que están viviendo al máximo su historia de amor. Hace unas semanas se fueron a La Zagaleta para pasar junto a las hijas de la diseñadora de moda los días de vacaciones de Semana Santa. Ahora han vuelto a demostrar que siguen muy unidos tras la decisión de Paloma Cuevas de organizar una fiesta de cumpleaños a Luis Miguel, que cumplía este miércoles 53 años. Hay que recordar que es el primer cumpleaños que celebran juntos.

El cantante ha querido celebrar este gran día junto a Paloma Cuevas, que no dudó en organizarle una fiesta sorpresa en su casa del centro de Madrid, tal y como publica El Confidencial Digital. A esta cita no faltaron grandes amigos de la pareja, que no pueden estar más felices de ver a sus amigos enamorados.

Es el primer cumpleaños que celebran juntos como pareja

Paloma Cuevas puso a disposición de la lista de invitados su casa para sorprender a Luis Miguel, que tal y como informa el medio anteriormente citado, fue el último en abandonar el hogar de la diseñadora de moda. Lo hizo en coche y acompañado de el exfutbolista Raúl González y su mujer, Mamen Sanz. El cantante se sentó en la parte de atrás del coche y se mostró en todo momento muy sonriente.

Fueron horas de celebración. Había mucho que celebrar y eso hizo que los invitados no abandonaran la casa de Paloma Cuevas hasta altas horas de la madrugada. Cuando llegó el momento, fueron muchos los invitados los que salieron por la puerta del domicilio de la diseñadora de moda. Fue ahí cuando pudimos ver a muchos de los invitados a esta cita. No quisieron perderse esta fiesta la joyera Cristina Yanes, Remedios Cervantes o Sebastián Yatra, que parece haberse instalado en Madrid, donde vive Aitana. La cantante de 'Operación Triunfo 2017' no pudo acompañarlo porque se encuentra en México cumpliendo con sus proyectos profesionales.

No paran de hacer planes con amigos y familia

Paloma y Luis Miguel están muy felices y lo demuestran delante de quien sea, de hecho, no dudan en compartir planes con aquellos que más quieren. Nos remontamos a hace solo unos meses cuando la diseñadora compartió mesa y mantel con la hija de Luis Miguel, comida en la que dejaron ver su complicidad y el buen rollo que existe entre ellas. Michelle Salas ha dado el visto bueno a su futura boda, algo muy importante para el cantante y que para Paloma era muy importante.

Luis Miguel se ha instalado en Madrid

Esta fiesta ha sido posible gracias a que Luis Miguel está instalado en Madrid desde hace un tiempo, tal y como publicó SEMANA en exclusiva. El artista ha empezado a residir en la exclusiva urbanización de La Finca, donde viven grandes fortunas y destacadas personalidades de nuestro país, para estar más cerca de la cordobesa, por cuya relación quiere apostar al cien por cien.