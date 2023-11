El Palacio de Arbaizenea, el refugio de Genoveva Casanova en los momentos más difíciles de su vida

Desde que se desató la controversia por las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca caminando juntos por Madrid, el escándalo ha alcanzado una dimensión internacional. La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha desaparecido de la escena pública y, hasta la fecha, se desconoce cuál es su paradero actual. Lo que parece seguro es que Genoveva no se encuentra en su casa de Madrid en estos momentos. Algunas fuentes incluso señalan que podría haberse marchado a México, pero eso es algo que no se ha confirmado. Dentro del actual contexto, surge la posibilidad de que pudieras haberse trasladado al País Vasco para escapar del foco en el Palacio de Arbaizenea, una impresionante finca del siglo XIX que pertenece a su exmarido.

El Palacio de Arbaizenea, una finca impresionante del siglo XIX en el País Vasco

Hasta ahora, lo único que Genoveva ha expresado sobre las polémicas imágenes es que entre ella y el príncipe heredero de Dinamarca solo existe una buena relación de amistad. "No hay relación amorosa", ha dejado claro. Hace apenas unas horas se ha sabido que tanto Genoveva como el esposo de Mary de Dinamarca habrían acordado mantener un pacto de silencio para no avivar más los rumores. Mientras las aguas se calman, ella podría haber regresado al que ha sido su lugar favorito cuando ha tenido momentos complicados.

"El estado de ansiedad le está pasando factura", ha asegurado Susanna Griso sobre el estado anímico de Genoveva Casanova

Cabe recordar que, tras su separación, Genoveva y Cayetano llegaron a un acuerdo amistoso que permite a ella hacer uso de esta finca, ubicada en el corazón de San Sebastián. El Palacio de Arbaizenea, según se describe en su página web oficial, se presenta como el lugar ideal para celebrar 'bodas de ensueño'. Este palacio fue construido en 1881 por orden del duque de Sotomayor, don Carlos Martínez de Irujo y de Alcázar. Originalmente, el diseño buscaba ofrecer un ambiente exótico y tranquilo, alejado del ajetreo típico de la ciudad, en este caso, de San Sebastián. No cabe duda de que es el sitio perfecto para descansar y recargar las pilas. Es lo que hizo después de su reciente varapalo de salud.

Genoveva sufrió un derrame pulmonar el pasado mes de agosto

A principios del pasado mes de agosto, Genoveva sufrió un derrame pulmonar que afectó a un ventrículo de su corazón. Poco después visitó el palacio al que tanto le gusta escaparse, siempre que le es posible, para reponer fuerzas. Tras el vendaval que ha surgido a raíz de sus imágenes con Federico de Dinamarca, Genoveva está experimentando un alto nivel de estrés. Así lo ha confirmado este viernes su amiga Susanna Griso en el programa 'Espejo Público': Cabe recordar que, a principios del pasado mes de agosto, Genoveva Casanova sufrió un derrame pulmonar que afectó a un ventrículo de su corazón. Ante la situación actual, Genoveva podría estar experimentando un alto nivel de estrés. "Anímicamente está pasando por un momento complicado", ha adelantado este lunes Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público'. "Todo esto le ha generado un estado de ansiedad que le está pasando factura". Esta circunstancia justifica su búsqueda de un lugar sereno y apartado, como el Palacio de Arbaizenea, para hallar tranquilidad. Vamos a conocerlo un poco más en detalle.

La arquitectura del Palacio de Arbaizenea es excepcional y se encuentra en medio de un parque natural que se extiende por más de 15 hectáreas. Este parque destaca por su rica vegetación, con una amplia variedad de árboles típicos de la región, y senderos adornados con setos de hortensias. Este entorno natural es idóneo no solo para la celebración de bodas y eventos corporativos, sino también como refugio del ajetreo mediático.

1 de 5 El Palacio de Arbaizenea es un oasis natural para eventos exclusivos Con sus fachadas cubiertas de hiedra, espacios al aire libre y un majestuoso parque natural circundante, este palacio histórico se transforma en el escenario perfecto para eventos como bodas y reuniones corporativas. 2 de 5 Un palacio rodeado de jardines y que emana tradición Este rincón de San Sebastián emana serenidad y grandeza. Con su decoración que evoca tiempos pasados y la promesa de una maravillosa hospitalidad, el palacio invita a un viaje sensorial lejos de la vida ajetreada en la ciudad. 3 de 5 La Serenidad de los Jardines de Arbaizenea Un sendero serpenteante se abre paso entre hortensias en flor, guiando a los visitantes a través del corazón verde del Palacio de Arbaizenea. Con bancos dispuestos para el descanso y la reflexión, invita al disfrute de la naturaleza. 4 de 5 Esplendor clásico La grandeza del Palacio de Arbaizenea se manifiesta en este elegante salón. Bajo la luz de un candelabro centenario, entre retratos de figuras históricas y muebles de cuero pulido, el salón invita a los visitantes a sumergirse en una atmósfera llena de refinamiento. 5 de 5 Encanto decimonónico: la sala de estar del Palacio de Arbaizenea Desde el chandelier iluminando la estancia hasta los espejos ornamentados y la chimenea de mármol, evoca la distinción de una era pasada. Este espacio, bañado en luz natural y decorado con antigüedades, es un deleite para todas aquellas personas que lo visitan.