El 'humilde' restaurante familiar que abrió el padre de María Pombo tras quedarse en paro

María Pombo se ha convertido en una de las mujeres del momento gracias a su nuevo documental. Los seguidores de las tres hermanas (María, Lucía y Marta) están de suerte. El 29 de noviembre se estrena su esperado 'docuserie' en la plataforma Prime Video que promete dar mucho de qué hablar. Fue la 'influencer' y pequeña de las tres Pombo quien anunció en primicia la fecha del estreno de la producción que lleva grabándose cerca de un año. En él, podremos ver el lado más íntimo de esta familia, una de las más mediáticas de nuestro país, que se ha hecho famosa gracias al buen hacer de las hermanas en las redes sociales. Pocos saben que su padre, al que cariñosamente sus hijas llaman Papín, sacó adelante a sus 'mujeres' gracias al negocio que abrió después de quedarse en paro.

El emprendimiento que sacó adelante a María Pombo y sus hermanas

Víctor Pombo es el verdadero nombre del padre de María Pombo. Tras quedarse sin trabajo, el publicista tuvo una idea que llevó a buen término y a día de hoy es todo un éxito empresarial. Se trata del restaurante Camino Food & Drinks, localizado en el madrileño barrio de Chamartín. Un auténtico centro de peregrinaje de los jóvenes gracias a una campaña de 'marketing' que bien podría estudiarse en la carrera de publicidad. Ningún 'influencer' que se precie quiere perderse la oportunidad de acudir al establecimiento. Y, como no, publicar la pertinente fotografía en el 'humilde' bar del padre de las Pombo que ya no lo es, sino una meca de la gastronomía capitalina.

"Mi padre era creativo, hacía publicidad, pero se quedó en paro durante tres años y luego abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba pero lo tuvo que dejar por su enfermedad. Nunca me ha faltado de nada pero mi madre era mileurista y mi padre, algo más", contó la mujer de Pablo Castellano en su última entrevista en la 'Resistencia'. "Iba en metro todos los días. Siempre hemos vivido muy bien pero sin lujos. Yo no he viajado en un avión hasta que me hice 'influencer'", añadía para explicar hasta qué punto su padre les proporcionó una buena vida, pero sin excesos.

El restaurante de moda en la capital cortesía de la familia Pombo

El emprendimiento de Papín fue el salvavidas de la familia Pombo, más aún cuando la madre de las tres hermanas fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Una enfermedad que la impidió trabajar, como explicó la propia María en el programa de David Broncano. Un triste hecho que motivó a su padre a enfocarse en que Camino funcionara. Tenía que funcionar. Y así fue.

Pero, ¿cuál es la clave del éxito del prolífero restaurante del padre de María Pombo? Las milanesas y las croquetas de infarto, sin duda, son su mayor reclamo. Víctor Pombo abrió este lugar, cercano al Estadio Santiago Bernabéu, con una propuesta gastronómica amplia y para todos los gustos. Desde platos más vanguardistas, como sashimi, hasta las tapas de toda la vida y riquísimas hamburguesas para los más pequeños (y mayores). De lunes a viernes, el cliente puede acudir a comer el típico menú del día. Ya por la noche y durante los fines de semana, Camino es el lugar perfecto para citarse con los amigos y disfrutar de una noche al más puro estilo madrileño.

El precio de sentarse a comer en este lugar ronda los 30 y los 50 euros por persona. Por supuesto, no faltan los guiños de Papín a María Pombo en la carta. El escalope de menor tamaño lleva el nombre de Martín, el hijo pequeño de la influencer y Pablo Castellanos. El orgulloso abuelo tendrá que dedicarle otro de sus platos a la pequeña Vega, nacida este verano para felicidad de sus famosos padres.