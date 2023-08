El padre de Edwin Arrieta: "Que me traigan un pedacito de mi hijo"

Leobaldo Arrieta ha hablado para ‘Así es la vida’ sobre cómo sospechó que a su hijo no le iba bien y cómo está afrontando la noticia de su pérdida.

El asesinato de Edwin Arrieta ha dejado completamente destrozados a sus seres queridos. Hace apenas unos días Daniel Sancho era señalado como presunto autor del crimen que ha acabado con la vida del cirujano colombiano, pero no ha sido hasta ahora cuando el padre de la víctima, Leobaldo Arrieta, ha tomado la palabra ante los medios de comunicación.

En unas declaraciones para ‘Así es la vida’, el progenitor del médico ha pedido encarecidamente poder recuperar el cuerpo de su hijo, ya que siente que le han “quitado la vida" porque era Edwin "quien le sostenía": "Que me lo traigan aquí, aunque sea un pedacito de mi hijo", rogaba frente a las cámaras. Además, también ha asegurado que el profesional de la medicina era "muy noble" y que en su entorno "todo el mundo lo quería", motivo por el que su pérdida ha sido aún más dolorosa si cabe.

Por otro lado, Leobaldo también ha contado cómo comenzó a sospechar que a su hijo no le estaba yendo bien al otro lado del mundo: "Siempre se comunica por WhatsApp, se veía que le llegaban y no me respondía", apuntaba con mucha pena. Es por ello que ahora pide que se haga “justicia” y considera que "Dios le va a acompañar" a superar este durísimo bache a lo largo de su vida.

Los compañeros de Edwin Arrieta, devastados por la noticia

El programa de las tardes de Telecinco también ha podido hablar con Juan Camilo, un cirujano que trabaja en la misma fundación en la que trabajaba Edwin. Aunque él mismo ha confesado no haber compartido conversaciones personales con él, a ambos les unía un vínculo al tener la misma pasión profesional. Tanto es así, que uno de los temas que sí pudieron hablar fue el de los planes de futuro de Edwin, entre los que estaba el de mudarse a España. Un giro de 180 grados en su vida por el que ya estaba haciendo "trámites" para convalidar su título y poder ejercer así como profesional médico también en este país, en el que estaría más cerca de Daniel Sancho.

El anestesiólogo que trabajó con Arrieta también ha querido comunicarse con el espacio televisivo dirigido por Sandra Barneda para asegurar que todos están "impactados" con lo que ha sucedido: "Perdón si se me corta la voz, pero no hay otra manera para describir los momentos que vivimos de angustia", pronunciaba, con mucho dolor al pensar que ni él ni sus compañeros volverán a ver a Edwin por los pasillos de la clínica que compartieron en su día.