La soprano no está pasando por su mejor momento, pero su padre asegura que se encuentra animada: «Aunque sea difícil, ella de ánimo está con mucha fuerza, está estupendamente bien, sigue con la valentía que siempre ha tenido, ella es muy fuerte», respondía el padre de la artista, asegurando que todos sus «esfuerzos» están puestos en su carrera.

De lo que no se ha pronunciado es de la polémica con Matías Urrea. José Ramón prefiere no hablar de todo lo que se está comentando sobre la separación de su hija: «Es un asunto que además hemos pensado mantener un absoluto silencio”. Reconoce que tenía buena relación con Matías pero ahora es inexistente: «Actualmente he cortado totalmente toda la relación». Y aunque se podría pensar que la soprano no lo está pasando bien por todo lo que se está diciendo, su padre ahora desvela cómo está viviendo su hija todo el revuelo mediático: «Ainhoa no se preocupa de esto», continuaba José Ramón. Ha querido salir en defensa de ella, sobre todo por lo que se ha dicho de su carácter: «Es diva en el escenario pero en la vida es lo más sencillo que se puede encontrar».