El actor ha seguido los pasos de Cristina Pedroche y ha compartido una imagen en la que aparece desnudo en la terraza de su casa junto al gran manto de nieve que la cubre.

La histórica nevada que ha eraído consigo la borrasca Filomena ha teñido de blanco gran parte de la geografía del país, especialmente la capital española. A pesar de los estragos que está causando a su paso debido al cierre de carreteras que ha provocado que numerosas personas se queden atrapadas, lo cierto es que el temporal ha comenzado con un bonito paisaje que ha desencadenado que un sinfín de rostros populares no dudaran en inmortalizar el momento. Numerosos famosos han salido a la calle (o a las impresionantes terrazas y jardines de sus casas) para fotografiarse y grabarse bajos los copos de nieve.

Simpáticas imágenes en las que podemos ver a nuestras celebrities como si fueran niños jugando con la nieve. Sin embargo, hay algunas personalidades que han querido ir un paso más allá desafiando así al temporal y publicando imágenes en las que se deja poco a la imaginación. Cristina Pedroche se ha convertido en la primera en impresionar a todos sus seguidores con una imagen en la que aparece completamente desnuda mientras realiza una postura de yoga. Tras ella, Paco León ha seguido sus pasos y no ha dudado en fotografiarse en su terraza en ropa interior.

Paco León le ha dado los buenos días a sus seguidores con una imagen en la que aparece completamente sorprendido por el gran manto blanco que ha cubierto la totalidad de la terraza de su casa. El actor ha posado desnudo, tan solo cubierto de unos calzoncillos para paliar el frío, para dejar constancia de que «parece que está nevando«.

El hermano de María León no tiene reparos a la hora de mostrarse tal y como su madre lo trajo al mundo. Todo comenzó en septiembre de 2013 cuando el actor decidió desnudarse de manera integral para celebrar su millón de seguidores en Twitter. Tras esto, son numerosas las veces que el hijo de Carmina Barrios ha presumido de su esculpido cuerpo.

Tras compartir la imagen, los comentarios en la publicación no se han hecho de esperar y sus seguidores no han dudado en alabar su valentía. “Qué va… son ilusiones”, “No te puedo creer”, “Ay, Paco, la que está cayendo. Un corto grabado en Narnia”, “Sergio Ramos marcó tendencia”, “Que frío me estás dando”, “Ay Paco, eso en Sevilla no se ve, disfruta”, “¡Qué valiente! ¡Qué frío! ¡Te vas a resfriar!”, “Manda un poquito de nieve a Gran Canaria”, “Eso no es nevada, es avalancha”, ¿Hay nieve? No me había fijado… queda eclipsada por ese cuerazo”, “¡Cuidado con las bolas de nieve!”, “Cúbrete no quiero que te me enfermes”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.