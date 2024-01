Arévalo estaba "mareado" y "sin ganas de nada" en sus últimos días de vida

Paco Arévalo siempre dijo que quería ser recordado por todas las carcajadas que dejó a su paso. Deseo más que cumplido. Ahora sus amigos, colegas de profesión y familia lamentan su partida, una muerte que ha pillado a todos por sorpresa, pues se ha producido de manera repentina. Así lo demuestran las causas de su fallecimiento, las mismas a las que se apuntaba tras encontrarle su hijo sin vida en casa. El cómico nos deja por "causas naturales", siendo en los últimos días cuando empezó a sentirse indispuesto. Unos síntomas que jamás hicieron pensar en lo que estaba a punto de suceder: la muerte de Arévalo a los 76 años.

Poco después de que su íntima amiga, Bárbara Rey, contara cómo había sido su última conversación con él y diera detalles de su videollamada, se descubre cómo se encontraba el humorista. A su entorno sí que le explicó que notaba malestar, de hecho, "estaba mareado y sin ganas de nada", aunque no le encontró ninguna explicación. No le quiso dar importancia, ya que nada hacía suponer que sí la tenía. "No sabían a que se debía", han dicha fuentes cercanas a la familia en Telecinco. Lo que sí está más que confirmado es que su cuerpo permanece en el tanatorio de la Avenida de los Naranjos de Valencia y que el viernes 5 de diciembre a última hora de la mañana tendrá lugar su funeral y entierro.

